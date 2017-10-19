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19 Ekim 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
19 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Hükümetin önemli isminden çarpıcı sözler

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ AK Parti'deki istifa süreçleriyle ilgili konuştu. Bozdağ, "Artık bu saatten sonra yapılması gereken, etik olan doğru olan bu çerçevede bir adım atmak, değişim iradesine, halktan gelen değişim iradesine, nasıl cumhurbaşkanımız saygı duyuyor halkın bu talebini hayata geçirmek istiyorsa halkın seçtikleri de gelen bu değişim iradesine kendileri kulaklarını açmaları lazım" dedi

Hükümetin önemli isminden çarpıcı sözler

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ AK Parti'deki istifa süreçleriyle ilgili konuştu. Bozdağ, "Artık bu saatten sonra yapılması gereken, etik olan doğru olan bu çerçevede bir adım atmak, değişim iradesine, halktan gelen değişim iradesine, nasıl cumhurbaşkanımız saygı duyuyor halkın bu talebini hayata geçirmek istiyorsa halkın seçtikleri de gelen bu değişim iradesine kendileri kulaklarını açmaları lazım" dedi

19 Ekim 2017 Perşembe 13:01
Hükümetin önemli isminden çarpıcı sözler
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GAZETECİ Murat Akgün'ün sunduğu programa konuk olan Bozdağ şunları söyledi:

AK Parti değişimi esas alan bir parti. Biz halkın iradesini her türlü iradenin üzerinde tutan bir anlayışı sahibiz.
Cumhurbaşkanımız açıkladı. Eğer siz halkın değişim talebini karşılamazsanız vatandaş sizi sandıkta değiştirir. 

Vatandaşın bir iradesi var biz bu iradeyi görüyoruz ve o iradeyi de sayın cumhurbaşkanımız, genel başkanımız en üst düzeyde açıkladı.

AK Parti bir davadır. Bu davada görev yapanlardan şu beklenir: Böyle bir irade ortaya çıktığı zaman benim üzerimden yürütülen tartışmalarla partimin, yaşadığım şehrin, şehirdeki insanlarımın ve ülkemin daha fazla yıpratılmasına benim gönlüm razı değil deyip halktan hellallik isteyip hakkını da helal edip ve siyasetin kendilerine bundan sonraki süreçte, ihtiyacı olan alanlarda kendilerini göstermek üzere mevcut pozisyonlarını değerlendirip ona göre adım atmaları beklenir. Etik olan budur. Bence ahlaki olan da budur. 

Ortaya çıkan tablodan sonra doğru olan bunu ortaya koymaktır. Cumhurbaşkanımız iki defa bunu açıkladı. Daha önce de isim vererek açıkladı. Şimdi tekrar isim vererek açıkladı. Artık bu saatten sonra yapılması gereken, etik olan doğru olan bu çerçevede bir adım atmak, değişim iradesine, halktan gelen değişim iradesine, nasıl cumhurbaşkanımız saygı duyuyor halkın bu talebini hayata geçirmek istiyorsa halkın seçtikleri de gelen bu değişim iradesine kendileri kulaklarını açmaları lazım. 

Bu arkadaşlarımız ayrıldıklarında partimiz bunlarla yine çalışacaktır.

Görevden ayrılmaları partimizin 2019'a daha da güçlenerek gitmesini sağlayacaktır.

Halkın ortaya çıkan iradesine kim kulağını tıkarsa kendisi seçim zamanında da başka zamanlarda da zarara görür.

Herkesin bu iradeyi ortaya koyması lazım. Bu iradeye kulak vermediği takdirde vatandaş bu iradesini her zaman duyurdu.

Arkadaşlarımızın bu değişim iradesine uygun davranacağını inanıyorum.

Biz bunların belediye başkanı seçilmesi için hep beraber çalıştık. Bir aksama sıkıntı olduğu zaman buna müdahale edilmeyecek mi?

AK Parti'nin yaptığı demokrasinin sağlıklı işleyişi bakımından halktan gelen taleplere kulak kabartmasıdır.

Biz halkın  dediklerine uyan bir yaklaşım sergiliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağBaşbakan YardımcısıIstifa
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