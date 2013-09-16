Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

'Hükümet geri adım attı'

CHP İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Sirkeli yeni eğitim öğretim yılını kutladı

'Hükümet geri adım attı'

CHP İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Sirkeli yeni eğitim öğretim yılını kutladı

16 Eylül 2013 Pazartesi 00:16
'Hükümet geri adım attı'
banner404
 CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Zuhal Sirkeli, yaptığı yazılı açıklama ile yeni eğitim öğretim yılını kutladı. Eğitim sisteminin bir çok açıdan gelişme ve iyileştirmelere, köklü reformlara ihtiyaç duyduğunu söyleyen Sirkeli, “Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin apar topar çıkartmış olduğu yasa, ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak kalmıştır. Kamuoyunda '4+4+4' olarak adlandırılan bu yasa eğitim sistemimizin sorunlarını çözüp çağdaş bir düzeye ulaştırmak yerine mevcutlar üzerine yeni sorunlar eklemiştir. Yeni yasaya göre 5,5 yaşındaki çocuklarını okula göndermek istemeyerek rapor almak zorunda kalan velileri hükümet yetkilileri ideolojik davranmakla suçlamıştır ancak geçtiğimiz öğretim döneminde çocukların yüzde 70 inin başarısız olduğunu gören hükümet yaş konusunda geri adım atmıştır. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı’nın öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz, tüm eğitim çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesillerin yetişmesi yönündeki kararlılığımızın süreceğini bir kez daha belirterek, İlköğretim Haftası’nı kutluyoruz" diye konuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 16.09.2013 00:18
Anahtar Kelimeler:
AlanyaCHPZUHAL SİREKLİ EĞİTİM YILI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
şeref bilgen 2013-09-16 16:41:42

cenabi allah türk milletini siz chp lilerden korusun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim