'Hükümet geri adım attı'

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Zuhal Sirkeli, yaptığı yazılı açıklama ile yeni eğitim öğretim yılını kutladı. Eğitim sisteminin bir çok açıdan gelişme ve iyileştirmelere, köklü reformlara ihtiyaç duyduğunu söyleyen Sirkeli, “Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin apar topar çıkartmış olduğu yasa, ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak kalmıştır. Kamuoyunda '4+4+4' olarak adlandırılan bu yasa eğitim sistemimizin sorunlarını çözüp çağdaş bir düzeye ulaştırmak yerine mevcutlar üzerine yeni sorunlar eklemiştir. Yeni yasaya göre 5,5 yaşındaki çocuklarını okula göndermek istemeyerek rapor almak zorunda kalan velileri hükümet yetkilileri ideolojik davranmakla suçlamıştır ancak geçtiğimiz öğretim döneminde çocukların yüzde 70 inin başarısız olduğunu gören hükümet yaş konusunda geri adım atmıştır. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı’nın öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz, tüm eğitim çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesillerin yetişmesi yönündeki kararlılığımızın süreceğini bir kez daha belirterek, İlköğretim Haftası’nı kutluyoruz" diye konuştu.



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