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'Hukuk okumak bana göre değildi'

İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Geleceğin Sosyal Bilimler Zirvesi'nde konuşan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üniversite öğrencilerine tavsiyelerde bulundu

'Hukuk okumak bana göre değildi'

İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Geleceğin Sosyal Bilimler Zirvesi'nde konuşan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üniversite öğrencilerine tavsiyelerde bulundu

18 Temmuz 2017 Salı 15:08
'Hukuk okumak bana göre değildi'
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Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İbn Haldun Üniversitesi tarafından İstanbul Ataşehir'de bir otelde düzenlenen 'Geleceğin Sosyal Bilimler Zirvesi'ne katıldı. Zirveye Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ile öğrenciler katıldı. Üniversite öğrencilerine sosyal bilimler alanı üzerine tavsiyelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Sosyal bilimlerin alanı geniş. Yapınız neye uygun mühendislik tıp ile sosyal bilimler ayrı bir şey. Sosyal bilimler içinde de ayrılıyor. Çok mu ders çalışmayı seversiniz, çok mu araştırmayı seversiniz. Ben hukuku da düşünmüştüm. Hukuk okurken günlerce oturup ders çalışmak benim yapıma uygun değil. Ben aktif işleri seviyorum. Tam diplomasiye uygun bir şey. Alanı çok geniş. Kamu yönetimi var, uluslararası ilişkiler var, sosyoloji var, psikoloji var. Benim bugün imkanım olsa uluslararası ilişkilerin üzerine bir de psikoloji masteri yapardım ya da çift ana dal yapardım.
DÜNYAYI SORGULAYAN GENÇLİK
25 yıl önce psikoloji okumak iyi bir şey değilmiş gibi bakarlardı. Bugün ne kadar ihtiyaç olduğunu hem devlet, hem okullar görüyor, hem de hayatın içinde bariz bir şekilde ortada. İktisat var, işletme var. O mu bu mu artık üniversiteler iki alanda eğitimi tamamlama imkanı veriyor" dedi. Okuyan, araştıran, sorgulayan bir gençlik arzuladıklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Seçenek çok. Yeter ki eğitim görürken kendinizi o alana doğru yönlendirin. Bugün sosyal bilimlerin önemini yaşayarak daha iyi öğreniyoruz. İnsanın kendisini sorgulaması lazım. Sadece kendinizi sorgulamanız yetmez. Toplumu ilgilendiren her alanı sorgulamak lazım. Hem ülke içinde hem de dünyada, dünyanın bir ucundaki gelişme dünyanın öbür ucunu etkiliyor, hem de hemen" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu programdan ayrıldı.

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İbn Haldun ÜniversitesiMevlüt ÇavuşoğluGeleceğin Sosyal Bilimler Zirvesi
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