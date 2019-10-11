CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulunan ve Türkiye ekonomisini tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenleyen Kaya, Trump'ın mesajlarını okudu ve 68 kuşağının eylemlerinde sık sık kullanılan 'Hoşt Amerika' türküsünden alıntı yaptı.

Aşık Ferhat yerine 'Rahmetli Mahzuni' diyen Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Rahmetli Mahsuni'nin sözleriyle yanıt vereyim: Hoşt Amerika, puşt Amerika sözü bugün de gerçektir. Emperyalistlerin hiçbir zaman, Türkiye Cumhuriyeti devletine, yöneticilerine ne hakları vardır ne de hadleri vardır."

Kaya, 6. Filo eylemlerini de hatırlatarak şunları söyledi:

"6. Filo karşısında Denizler nasıl mücadele etmişse, bugün de bize düşen görev Türkiye'nin bağımsızlığıdır. Ortadoğu'nun barış içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşamasıdır. Bunun koşulu da, İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin birlikte hareket etmesinden geçmektedir. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulacak, ne Rusya, ne Amerika ne de Çin, bizim topraklarımıza ve bölgemize dil uzatamayacak. Ben Trump'a bir kez daha Mahsuni'nin sözünü hatırlatıyorum. Devlete yönetenlere de, Trump'ın bu sözlerine sessiz kalanlara da çağrı yapıyorum. Biz Amerikan emperyalizmine karşı mücadelede çok bedeller ödedik, yine öderiz."