‘Hizmet kervanı devam edecek’

ADALET ve Kalkınma Partisi’nin (Ak Parti) 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday tanıtım toplantısı, 24 Kasım Cumartesi günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 büyükşehir ve 26 ili kapsayan 40 seçim bölgesindeki adayların tanıtıldığı toplantıda, Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarının Menderes Türel olduğunu açıkladı. Türel, milletvekilleri ve il başkanı ile sahneye çıktı. Konuşmasında seçimlerin gönüllerde kazanıldığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Belediye başkanları halkına tepeden bakmaz, tevazu ehlidir, samimiyet ve gayret ehlidir. Önce millet der, önce memleket der” diye konuştu.

BİNLERCE VATANDAŞ KARŞILADI

Konuşmanın ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel, Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Sena Nur Çelik, Kemal Çelik, Atay Uslu ve İbrahim Aydın ile Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile birlikte kürsüye çıktı. Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İstanbul dönüşü Antalya Havalimanı’nda binlerce vatandaş tarafından coşkuyla karşılandı. Havalimanında mitingi andıran görüntülerde sahneye çıkan Türel, "Bütün kalbimle söylüyorum, heyecanım 2004’te ilk yola çıktığımız günden çok daha fazladır. Derdimiz hep Antalya olmuş, hep Antalyalı hemşerilerimizin dertleriyle dertlenmişizdir. O yüzden ilk günkü heyecanla Antalya ve Antalyalılar için yeniden ‘Bismillah’ diyoruz" dedi.

