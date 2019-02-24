'Hizmet için adayım'

“BİZ yarışa değil hizmete adayız” sloganıyla yola çıkan Aysevil Aras, 25 yıldır ikamet ettiği Güllerpınarı Mahallesi’ni yönetmek için muhtarlığa adaylığını koydu. Uzun yıllardır ikamet ettiği mahalleye hizmet etmek istediğini söyleyen ve bir süredir muhtarlığa adaylığını koymayı planlayan Aras’ın en büyük destekçisi ailesi ve yakın çevresi. 10 bin seçmeni ve 17 bin 828 nüfusu ile Alanya’nın en kalabalık merkez mahallesi olan Güllerpınarı’nda muhtarlığına yaklaşık 30 kişinin aday olduğuna dikkat çeken Aras, kararı seçmenin vereceğini söyledi. 3 çocuk annesi olduğunu söyleyen Aras, çocuklarının eğitim hayatı süresince kendisinin de okul aile birliklerinde aktif olarak görev aldığını belirtti. Şu anda Şükrü Mülazımoğlu Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı olduğunu anlatan Aras, daha öncesinde ise 3 yıl süreyle Kemal Şuberi İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanlığı yaptığını ifade etti. Ev hanımı olduğunu ancak hayatın her alanında aktif olarak rol aldığını dile getiren Aras, “Hayatım boyunca insanlara yarar sağlayacak oluşum ve çalışmaların içinde yer almaya özen gösterdim ve kendimi geliştirdim. Yıllar içinde elde ettiğim deneyimlerim ve birikimlerle Güllerpınarı halkına hizmet etmek istiyorum. Sahip olduğum birikimler çerçevesinde mahalle halkının istek ve önerilerini yerine getirmek, sorunlarını çözmek istiyorum. Bir anket hazırladık, bu anketle seçmenlerin muhtar adayından neler beklediğini tespit edeceğiz ve bu doğrultuda kendimize bir yol haritası belirleyeceğiz. Seçmenlerden gelen fikirleri olgunlaştırıp hayata geçirmek için çalışacağız. Bunun dışında yapmak istediğimiz şeylerin başında mahalleye pazar yeri kazandırmak olacak. Uzun yıllar önce pazarımız vardı, sonradan kaldırıldı. Kaldırılan pazarın yeniden kurulmasını sağlamak istiyoruz. Ben bu yola çıkmadan önce ‘İnsanlara nasıl faydalı olabilirim?’ diye sordum kendime ve ‘Neden ben de aday olmayayım?’ diye düşündüm” dedi.

AYSEVİL ARAS KİMDİR?

1973 Eskişehir doğumlu olan Aysevil Aras, ilk ve orta okulu Eskişehir’de, lise eğitimini ise Alanya’da tamamladı. Evli ve 3 çocuk annesi Aras, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde eğitimini sürdürüyor.

