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'Herkes borcunu kamuoyuna açıklasın'

Alaiye Kasap sahibi Selman Arıkan, "Başkan adayları devlet dairelerine olan borçlarını ödesin. Oda kasalarını borç ödeme yolu olarak girmesin" çağrısı yaptı

'Herkes borcunu kamuoyuna açıklasın'

Alaiye Kasap sahibi Selman Arıkan, "Başkan adayları devlet dairelerine olan borçlarını ödesin. Oda kasalarını borç ödeme yolu olarak girmesin" çağrısı yaptı

09 Ocak 2018 Salı 19:29
'Herkes borcunu kamuoyuna açıklasın'
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Esnaf ve Sanatkârlar Odası seçimi 13 Ocak Cumartesi günü Alanya Belediye Düğün Salonu'nda yapılacak. 4 bin kayıtlı üyesi olan odada mevcut başkan Nuri Demir'in yanı sıra Duran Şimşek, Ahmet Sert ve Harun Gökçe yarışıyor. Nuri Demir 3.900 TL maaş alırken, en çok başkan adayının Esnaf Odası'nda çıkması ise dikkat çekiyor. 13 Ocak'taki kongre öncesi 4 aday da ekipleriyle birlikte saha çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan, Nuri Demir'in ekibinde yer alan Alaiye Kasap sahibi Selman Arıkan, tüm başkan adaylarına çağrıda bulunarak, adayların Alanya Vergi Dairesi ile SGK'ya olan borçlarını esnafa ve kamuoyuna açıklamalarını istedi. Bazı adayların vergi dairesi ile SGK'ya binlerce lira borcu olduğu, bu kurumların yöneticilerine "Bize 13 Ocak sonrasına kadar müsaade edin" dedikleri iddia edilirken, başkan adaylarına çağrıda bulunan Arıkan, "Adaylar borçlarını açıklasın, esnaf gerçekleri bilsin. Hiç bir başkan adayı odanın kasasını borçlarından kurtuluş yolu olarak görmesin" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alaiye KasapSelman ArıkanBorç
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