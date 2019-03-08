‘Herkes Antalya’yı örnek alsın’

BAKAN Çavuşoğlu, son iki haftadır yerel seçimler dolayısıyla Türkiye'nin her yerini dolaştığını, seçime katılacak tüm adaylara başarılar dilediğini söyledi.

‘CUMHUR İTTİFAKI BEKA İÇİN VAR’

Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı'nı kurduklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı tüm belediye başkan adayları ile meclis üyesi adaylarını belirledi. İki parti oturdu, belirledi. Başka ittifaklar olabilir. Ama bir tek fark var. Bizim belediye meclisi üyelerimizi ve adaylarımızı PKK-HDP belirlemedi, milletini seven iki parti belirledi" dedi. En son ziyaret ettiği İzmir'de CHP'lilerin de en çok konuştuğu konunun bu olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Çukurlarda başaramadılar, dağlarda, inlerinde başaramadılar, şimdi görüyorum ki, PKK şehirlere, büyükşehirlere bu şekilde sızmaya çalışıyor. Ama belediyelerde de neler yaptıklarını gördük. Milletin parasını terör örgütlerine aktaranlara, devletimiz ve kanunlarımız yani yargımız gereğini yapmıştır. Böyle ucuz şeylere hiçbir zaman prim vermeyiz” dedi.

‘İZMİR’E ANTALYA’DAN FAZLA ÖDENEK GİTTİ’

Antalya'ya son 16 yılda 40 milyar TL kaynak aktardıklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, İzmir'e son 6 yılda aktarılan kaynak miktarının ise 67 milyar TL olduğunu kaydetti. Antalya'nın 16 yılda aldığı yatırımın yüzde 60'ından fazlasının son 6 yılda İzmir'e yapıldığına işaret Bakan Çavuşoğlu, "Yerel yönetim o hizmetleri yapamadığı için devlet bu yatırımları İzmir'e yapmak zorunda kaldı, fark oradan çıkıyor" dedi.

