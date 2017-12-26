'Her türlü projede birlikte çalışırız'

Haber: Alper KUTAY
ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2 Aralık'ta Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan kongre ile Ak Parti İlçe Başkanı seçilen Mustafa Toklu'ya 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi. Ak Partili Toklu, MHP'li Yücel'i kapıda karşıladı. Saat 14.00'de gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Yücel, "Hep sokaktayız. Güzel şeyler oluyor. Bizim geleneklerimiz göreneklerimiz var. Başta dinimiz hoşgörü dini. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetim kuruluna 'hayırlı olsun' ziyaretine geldik. Çıktıkları yolda başarılar diliyorum. Burada hizmet etmek herkese nasip olmaz. Ben ülkemiz için güzel şeyler yapacaklarına inanıyorum" dedi. Mustafa Toklu ise yaptığı açıklamada, "Başkan Yücel'e bu nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Alanya'nın menfaatleri için kendileriyle her türlü projede çalışmaya hazırız" diye konuştu.
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