'Her şey çok güzel oldu'

YALNIZCA İstanbul halkının değil tüm Türkiye’nin heyecanla ve merakla beklediği İstanbul seçimleri bugün gerçekleşti. Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek adına CHP ilçe örgütünden çok sayıda partili Alanya’dan İstanbul’a gitti. Alanya Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Nazmi Zavlak da seçimlerde görev alan isimler arasındaydı. Resmi olmayan sonuçlara göre yaklaşık 800 bin oy farkıyla sandıklardan 1’inci çıkan Ekrem İmamoğlu ve seçimlere ilişkin bir paylaşımda bulunan Zavlak “İstanbul BŞB Başkanı seçimleri için sabah 06.00'da başladığımız görevimizi başarıyla tamamladık. Zafer bizim oldu. Sayın İmamoğlu'na yeni görevinde başarılar dilerim... #HerŞeyÇokGüzelOldu” ifadelerini kullandı.