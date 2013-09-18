‘Hepsiyle Antalya’yı bile yönetiriz’



MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Cafer Uyar, Anayasa Mahkemesi’nin Büyükşehir Yasası ile ilgili verdiği karara saygılı olduklarını belirterek, “Bu karar üzerine tek merkezde seçime girileceği ortaya çıktı ve biz buna odaklandık. Yasanın verdiği karara elbette saygılıyız ama verilen bu karar vicdanları rahatlatmamıştır” dedi. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı üzerine tek merkezde seçime girileceğinin ortaya çıktığını ve parti olarak Alanya Belediyesi seçimlerine odaklandıklarını söyleyen Uyar, “Yasanın verdiği karara elbette saygılıyız ama verilen bu karar vicdanları rahatlatmamıştır. Eşitlik ilkesini değerlendirirsek eşitliğe uygun olduğunu kimse düşünmüyor” diye konuştu.

‘BÖYLE MİLLİ EĞİTİM OLMAZ’

2013-2014 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını da dileyen Uyar, yeni eğitim öğretim yılının huzurlu ve sağlıklı bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu. Öte yandan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Hükümeti’nin eğitim politikasını eleştiren Uyar, “Üzülüyoruz, çünkü binlerce yıllık Türk tarihinde oturmuş bir eğitim sistemimiz yok. Eldeki mevcut sistemi de 10 yıllık AKP Hükümeti yerle bir etmiştir. Bir eğitimci olarak benim tespitlerim bu yöndedir. AKP Hükümeti 10 yılda 3-5 Milli Eğitim Bakanı değiştirmiş. Her Milli Eğitim Bakanı kendi kafasına göre sistem oturtmaya çalışmış. Öyle tahmin ediyoruz ki yeni görev alan Bakan Nabi Avcı’nın kafasının içerisinde milli değil şahsi bir sistem var, bu sistemi oturtmaya çalışıyor” diye konuştu.

‘HEPSİ BİRBİRİNDEN DEĞERLİ’

Uyar, partisinin Alanya Belediye Başkan Aday Adayları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hiç bir şahsi beklenti içinde olmadığını vurgulayan Uyar, “Tek amacım, 2014'te Alanya Belediyesi’ni kazanmak” dedi. MHP’nin Alanya Belediye Başkan Aday Adayları olan Mehmet Ali Dim, Abdullah Sönmez, Adem Murat Yücel, Hayri Doğan ve Celal Taşkın’ın her birinin ayrı ayrı değer olduğunu söyleyen Uyar, “Ben hepsiyle Alanya'yı da Antalya'yı da yönetirim. Bütün aday adaylarımız yönetim kabiliyetine sahip. Ama içinden birisini halkın isteği doğrultusunda aday göstereceğiz. Alanya'yı bütünü ile kucaklayan bir anlayış getireceğiz” diye konuştu. Uyar, aday belirleme işleminin Kurban Bayramı'ndan sonra olacağını belirtti.

Alper KUTAY