HEPAR: Partimiz kapatılmıştır

Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) siyasi faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

HEPAR: Partimiz kapatılmıştır
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EMEKLİ Tümgeneral Osman Pamukoğlu'nun kurucusu olduğu Hak ve Eşitlik Partisi, siyasi faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Partinin Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "4 Eylül 2008’de kurulan Hak ve Eşitlik Partisi; hiçbir kurum ve kuruluştan yardım ve destek görmeden, bir avuç yurtseverin maddi ve manevi desteği ile, on yıl hayatta kalmayı başarmıştır... 21 Nisan 2019’da toplanan Olağanüstü Kurultay’da alınan kararla; “parti kapatılmıştır.” Bilgilerinize... Merkez Yürütme Kurulu."

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