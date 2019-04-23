HEPAR: Partimiz kapatılmıştır

EMEKLİ Tümgeneral Osman Pamukoğlu'nun kurucusu olduğu Hak ve Eşitlik Partisi, siyasi faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Partinin Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "4 Eylül 2008’de kurulan Hak ve Eşitlik Partisi; hiçbir kurum ve kuruluştan yardım ve destek görmeden, bir avuç yurtseverin maddi ve manevi desteği ile, on yıl hayatta kalmayı başarmıştır... 21 Nisan 2019’da toplanan Olağanüstü Kurultay’da alınan kararla; “parti kapatılmıştır.” Bilgilerinize... Merkez Yürütme Kurulu."