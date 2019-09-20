banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

Hem kutladı hem uyardı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, encümen toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Alanya esnafının da Ahilik Haftası’nı kutladı

POLİTİKA 19.09.2019, 22:03
Hem kutladı hem uyardı
banner404

HER yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Ahilik Haftası’na değinen Başkan Yücel, esnaflara seslenerek, “Ahilik geleneği bin yılı aşkın süredir ticaret hayatımızda bulunan, iş hayatımızda iyi ahlakı temsil eden önemli bir ruhtur. Alanya esnaflarımızdan da her zaman beklentimiz, Ahilik ruhuna yakışır davranışlar içerisinde bulunmalarıdır. Bu vesileyle tüm esnaflarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyor, hayırlı iş ve bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.

#Alanya Belediye Başkanı #adem murat yücel #encümen
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
ALKÜ EAH'nın hizmetlerinden memnun musunuz?
ALKÜ EAH'nın hizmetlerinden memnun musunuz?
banner384
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
İmsak 05:16
Güneş 06:36
Öğle 12:56
İkindi 16:24
Akşam 19:06
Yatsı 20:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0
banner440
banner545