Hem kutladı hem uyardı

HER yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Ahilik Haftası’na değinen Başkan Yücel, esnaflara seslenerek, “Ahilik geleneği bin yılı aşkın süredir ticaret hayatımızda bulunan, iş hayatımızda iyi ahlakı temsil eden önemli bir ruhtur. Alanya esnaflarımızdan da her zaman beklentimiz, Ahilik ruhuna yakışır davranışlar içerisinde bulunmalarıdır. Bu vesileyle tüm esnaflarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyor, hayırlı iş ve bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.