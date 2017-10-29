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'Hedefimiz Alanya’nın eğitimine katkı sunmak'

Türktaş kardeşler, babaları adına yaptırdıkları okulun ardından bir okul daha yaptırmak için kolları sıvadı

'Hedefimiz Alanya’nın eğitimine katkı sunmak'

Türktaş kardeşler, babaları adına yaptırdıkları okulun ardından bir okul daha yaptırmak için kolları sıvadı

29 Ekim 2017 Pazar 20:46
'Hedefimiz Alanya’nın eğitimine katkı sunmak'
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA siyasetinin iki önemli ismi Şevki Türktaş ve kardeşi Şefik Türktaş, geçtiğimiz yıllarda merhum babaları Mehmet Arif Türktaş adına yaptırdıkları Anadolu Lisesi'ne ilaveten ikinci bir okul yaptırmak için kolları sıvadı. Şevki Türktaş, “Bu okulu babamız adına 18 derslik olarak yaptırmıştık. Ancak ihtiyaç üzerine 24 dersliğe çıkardık. Şimdiki hedefimiz ise annemiz adına ikinci okulu yaptırmak. Bazı bürokratik engelleri aşmaya çalışıyoruz. Bunları aştığımız takdirde en kısa zamanda ikinci okulumuzu açarak Alanya’nın eğitimine sunmak en büyük hedefimiz" dedi.
 

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Türktaş KardeşlerIkinci OkulSürpriz
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