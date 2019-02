HDP seçmeni kime oy verecek? Son ankette çarpıcı sonuç!

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağrıdır, yerel seçimde HDP seçmeninin tavrına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bekir Ağrıdır, "HDP seçmeninin kime oy vereceği" sorusuna "HDP adayının olmadığı yerlerde, 10 HDP'liden 8'i muhalefete oy verecek. Bu oran Antalya, Adana ve Mersin için belirleyici olabilir" diye cevap verdi.

"BLOKLAR ARASI OY GEÇİŞİ DÜŞÜK"

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere dair konuşan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağrıdır, "Bloklar arası oy geçişleri kayda alınmayacak kadar düşük. Kürtler de dahil her seçmen grubunun partisiyle sorunu var, partisini eksik ve yetersiz buluyor. Dolayısıyla partilerin birinci önceliği kendi seçmenini sandığa götürebilmek." dedi.

KÜRT OYLARI, HDP İLE AK PARTİ ARASINDA

KONDA'nın verilerine göre, Türkiye'de yaşayan 100 Kürt'ün 60-65'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, 30-35'i bölge dışında yaşıyor. Bölge dışındakilerin oy dağılımı ise, AK Parti ile HDP arasında değişiyor. Bölgedekilerin ise üçte ikisi HDP, üçte biri AK Parti'ye oy veriyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE BELİRLEYİCİ OLACAK

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağrıdır, "HDP seçmeninin kime oy vereceği" yönündeki soruya "Bölge dışındakilerin ancak onda 8'i sandığa gider ve iktidar karşıtı blokun adayı için oy kullanır. HDP'nin bölge dışındaki illerde yüzde 10-12 oyu var. Bu oyların yüzde 7 ya da 8'i muhalefet adaylarına gidebilir. HDP adayının olmadığı yerlerde, 10 HDP'liden 8'i muhalefete oy verecek. Bu oran Antalya, Adana ve Mersin için belirleyici olabilir" diye cevap verdi.

10 HDP'LİDEN 3'Ü SANDIĞA GİTMEYECEK

Ağrıdır'a göre, Batı'daki her 10 HDP seçmenin 7 veya 8'i AK Parti karşıtı partilere oy verecek ama 2-3'ü sandığa gitmeyecek. Muhalefetin bu haliyle ya da İYİ Parti'nin HDP bakışı karşısında, HDP seçmeni Kürtlerin hepsinin silme olarak gidip, muhalefete oy vermeyeceğini söyleyen Ağrıdır, "HDP'nin kurumsal desteğine rağmen hep beraber muhalefetten yana oy vermezler. Her on HDP'linin 2 veya 3'ü sandığa gitmeyecek. İYİ Parti'nin söylemlerine tepkisiz kalmaları, bir kısmı için mümkün değil. Ancak o bölgelerde HDP'nin adayı varsa, kazanıp, kazanmayacağına bakmaksızın, sandığa gidip, HDP adayına oy verirler" dedi.