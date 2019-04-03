HDP'nin kazandığı kentte oylar tekrar sayıldı! İşte çıkan sonuç

HDP'nin kazandığı Kars'ta Cumhur İttifakı'nın MHP Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik'in itirazı üzerine oylar yeniden sayıldı. Yeniden yapılan seçimde 17 oy daha kazanan HDP seçimi kazandı.

Cumhur İttifakı'nın MHP Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik'in, Kars'taki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itirazının kabulü üzerine oylar tekrar sayılmaya başlandı. İl Seçim Kurulu tarafından yapılan sayım sabah saatlerinde bitti.

167 SANDIKTA YENİDEN SAYIM YAPILDI

Kenttin 167 sandığında yapılan yeniden sayımda, HDP'nin 17 oyu arttı. HDP'nin Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, Twitter hesabından "Kars'ta yeniden sayım da bitti. Oyumuz 17 arttı. Sabaha kadar adliye içinde çalışan ve önünde bekleyen herkese teşekkürler" açıklaması yaptı.

İşte o tweet;

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2019, 11:14