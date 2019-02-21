HDP'nin Antalya'da destekleyeceği aday belli oldu!

24 Haziran genel seçimlerinde Antalya'da 108 bin oy alarak Antalya'da bir milletvekili (Kemal Bülbül) çıkaran HDP, Antalya Büyükşehir Belediyesi için aday göstermedi. 19 ilçede meclis üyesi adayı belirleyen HDP, Alanya'da Ziynet Bol ve Mehmet Şirin Filiz'i, Döşemealtı'nda Medeni Kaya ve Firdevs Yıldırım'ı eş başkan adayları, Aksu'da da Abdullah Kesir'i aday gösterdi.



BÖCEK'İ DESTEKLEYECEK

HDP Parti Meclis üyesi Nihat Akkaya, Büyükşehir seçiminde CHP'nin adayı Muhittin Böcek'i destekleyeceklerini söyledi. Aday göstermedikleri ilçelerden biri olan Kepez'de CHP'nin adayı Murat Dinç'i destekleyeceklerini aktaran Akkaya, CHP'nin Muratpaşa ve Konyaaltı adaylarını desteklemeyeceklerini kaydetti. Akkaya, “Konyaaltı ve Muratpaşa'nın CHP örgütleri, bizimle hiçbir şekilde bağlantı kurmadı. AKP'nin ötekileştirme politikasına onlar da uydu. Bu nedenle bu iki ilçedeki adayları desteklemeyeceğiz" dedi.