HDP'nin 23 Haziran İstanbul seçimi taktiği ortaya çıktı

İSTANBUL seçimlerine iki gün kaldı. Pazar günü yenilenecek seçimlerde İstanbul'da 10 milyon 570 bin 939 seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor. Bütün partiler İstanbul'da seçim çalışmaları için haftalardır kolları sıvarken merak edilen başka bir parti ise Halkların Demokratik Partisi (HDP) oldu. Aday çıkartmayan HDP İstanbul'da ilçe ilçe gezerek insanlara sandığa gitme çağrısı yaptı, bildiri dağıttı ve 140 kişilik milletvekili, MYK, parti meclisi üyeleriyle birlikte İstanbul'a gelerek halk buluşmaları, konferanslar gerçekleştirdi. HDP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nden sonra bir 'Isı Haritası' oluşturdu. İstanbul'daki 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri ve 24 Haziran Genel Seçimleri'nde HDP'nin almış olduğu oyun 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yansıyan oy sayısı ve seçmen geçişkenlikleri belirlendi. Gazete Duvar'ın haberine göre, bu çalışmanın ardından HDP, İstanbul'da 200 bin seçmeninin sandığa gitmediğini tespit ederek yenilenecek seçimler için kolları sıvadı. HDP'nin buradaki ana hedefi 200 bin seçmeni sandığa götürmek oldu. HDP, İstanbul seçimleri sürecinde, parti meclisi üyeleri MYK üyeleri ve milletvekilleriyle birlikte toplamda 140 kişiyle birlikte İstanbul seçimleri için çalışmalara katıldı. Ayrıca HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan da İstanbul'un üç bölgesinde halk toplantıları gerçekleştirdi. İlçe örgütleri de bu sürecin içerisinde aktif rol aldı. Bunun yanı sıra konferans, kapalı toplantı ve basın açıklamaları da çalışmaların bir kısmını oluşturdu. Ayrıca Kürt illerinde etkin olan eski ve yeni belediye başkanları da İstanbul'daki seçim çalışmalarına katıldı. HDP İstanbul İl Örgütü, ilçe haritası çıkartarak yaklaşık 700 bin aileye ulaşmaya çalıştı.

"ÖNCELİK SANDIĞA GİTMEYEN SEÇMEN"

HDP MYK Üyesi ve aynı zamanda İstanbul seçimleri kapsamında çalışmalara katılan Salim Kaplan, seçimlerde sandık başına gitmeyen HDP kitlesinin öncelikli çalışma alanı olduğunu söyledi. Kaplan, İstanbul'daki seçim çalışmalarını şöyle anlattı: "Son dönemde AKP'nin politikalarından artık rızası olmayan ama nereye oy vereceğini bilmeyen kararsız ve sandığa gitmeyen bir seçmen kitlesi vardı. Bu seçmen kitlesi bizim önceliğimiz oldu. Genel ve yaygın bir çalışma yürüttük. Kendi seçmen kitlemizde bir problem yoktu. Yaptığımız stratejinin sonucunda bir umut vardı. Bu inançla bu stratejinin doğruluğunun tespiti vardı. Hatta sahada bizim seçmenimiz olmayan büyük bir kesimden de ülkenin demokratikleşmesi için attığımız bu adımın ne kadar hayati olduğuna dair ciddi bir refleks alıyoruz." Kaplan, sahadaki çalışmalardan edindiği izlenimleri aktarırken önceki seçimlerden farklı bir tepkiyle karşılaştıklarını anlattı: "7 Haziran'dan bugüne ister istemez bu kutuplaşma siyasetinden kaynaklı yer yer seçim çalışmalarında bir takım seçmenin refleksleri ve tepkileri gelişebiliyordu. Bu sadece bize yönelik değildi. Diğer partiler de bu durumla karşılaştı. Fakat ilginç olan bu seçim sürecinde bu kadar yaygın bir şekilde sokaklarda, mahallelerde, açık alanlarda seçim çalışması yürütürken neredeyse bize yönelik herhangi bir tepkiyle karşılaşmadık. Bu çok olumlu bir gelişme oldu."

"KAYYIM POLİTİKALARINA İSTANBUL'DA CEVAP VERMEMİZ GEREKTİĞİNİ ANLATTIK"

HDP, sahada çalışırken en çok Sultanbeyli, Bağcılar, Arnavutköy gibi 16 ilçeye yoğunluk verdi. HDP İstanbul İl Eş Başkanı Esengül Demir ise bu ilçelerde ne yaptıklarını şöyle anlattı: "Ev ev gezdik. Geniş halk toplantıları yaptık. Derneklerle toplantı yaptık. Eş genel başkanlarımızın hazırladığı mektuplarla beraber evlere giderek kitlemizi sandığa gitmelerinin özellikle kayyım meselesinin, mazbata verilmeyişinin bir başka benzerinin İstanbul'da olduğunu anlattık. Kayyım politikalarına karşı çıkışımızı İstanbul'da cevap vermemiz gerektiğine yönelik özel bir çalışmamız oldu."