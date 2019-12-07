HDP'li dört belediyeye daha kayyum atandı
Van'ın Muradiye, Özalp ve Başkale ilçelerinin belediye başkanlarıyla Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinin belediye başkanı da görevden alındı. Görevden alınan belediye başkanları yerine kayyum atandı.
CUMHURİYET Başsavcılığı'nın kararıyla, Van'ın Muradiye, Özalp ve Başkale ilçelerinin belediye başkanlarıyla Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinin belediye başkanı da görevden alındı. Belediye başkanlarının yerine kaymakamlar görevlendirildi. İçişleri Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda, terör örgütü propagandası yapan belediye başkanlarına sürdürülen operasyon devam ediyor. Bu kapsamda dört HDP'li belediye başkanı daha görevden uzaklaştırıldı.
KAYYUM ATANDI
Batman'da HDP'li İkiköprü Belde Belediyesi ile Van'ın Muradiye, Başkale ve Özalp belediye başkanlarının yerine kayyum atandı. Batman'da İkiköprü Belde Belediye Başkanı Osman Karabulut "silahli terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınmıştı. Karabulut'un yerine Beşiri Kaymakamı Sinan Aşcı başkan vekili olarak görevlendirildi.
Van'da da dün HDP'li üç belediye başkanı gözaltına alınmıştı. Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar'ın yerine Kaymakam Asım Kolak, Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç'ın yerine Kaymakam Abdulkadir Çelik, Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan'ın yerine Kaymakam Erkan Savar görevlendirildi.
31 Mart seçimlerinden bu yana kayyum atanan HDP'li belediyeler şöyle:
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır – Kayapınar Belediyesi
Diyarbakır – Kocaköy Belediyesi
Diyarbakır – Bismil Belediyesi
Diyarbakır – Kulp Belediyesi
Diyarbakır – Yenişehir Belediyesi
Diyarbakır – Hazro Belediyesi
Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mardin – Nusaybin Belediyesi
Mardin – Kızıltepe Belediyesi
Mardin – Mazıdağı Belediyesi
Mardin – Savur Belediyesi
Mardin – Derik Belediyesi
Van Büyükşehir Belediyesi
Van – Erciş Belediyesi
Van – İpekyolu Belediyesi
Van – Saray Belediyesi
Van - Başkale Belediyesi
Van - Muradiye Belediyesi
Van - Özalp Belediyesi
Hakkari Belediyesi
Hakkari – Yüksekova Belediyesi
Şırnak – Cizre Belediyesi
Şırnak – İdil Belediyesi
Erzurum – Karayazı Belediyesi
Dersim – Mazgirt – Akpazar Belediyesi
Batman - Beşiri İlçesi İkiköprü Belediyesi
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