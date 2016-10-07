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HDP'li 6 milletvekili ifadeye çağırıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP milletvekilleri Zana, Tan, Beştaş, Erdoğmuş, Yiğitalp ve Taşçıer hakkında "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere davetiye çıkarıldı

HDP'li 6 milletvekili ifadeye çağırıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP milletvekilleri Zana, Tan, Beştaş, Erdoğmuş, Yiğitalp ve Taşçıer hakkında "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere davetiye çıkarıldı

07 Ekim 2016 Cuma 15:06
HDP'li 6 milletvekili ifadeye çağırıldı
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MİLLETVEKİLLERİNİN yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarının incelenmesi sürüyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Diyarbakır milletvekilleri Tan, Yiğitalp ve Taşçıer, Ağrı Milletvekili Zana ile Adana Milletvekili Beştaş'ın haklarında yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", Diyarbakır Milletvekili Erdoğmuş hakkında da "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ifadelerinin alınması için davetiye çıkardı.
Başsavcılıkça HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında da, yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ifadesi alınmak üzere davetiye çıkarılmıştı.

 
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