'HDP işbirliğinden bahsetmemişti, Böcek'le yol ayrımına geldik'

MİLLET İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı, CHP'li Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yakın çalışma arkadaşı, Anavatan Partisi eski İl Başkanı Bekir Servet Ünal, Anavatan camiası ile birlikte 18 aydan bu yana Muhittin Böcek ile hareket ettiklerini, ancak HDP işbirliğinden rahatsız olduklarını açıkladı. Ünal, Böcek’ten kopuş nedenlerinin CHP’nin HDP ile işbirliği ilişkisi olduğunu ifade etti. Bekir Servet Ünal şunları söyledi: "Bizim Anavatan camiasında yakaladığımız uzlaşma kültürü sayesinde, yaklaşık 18 aydan beri Muhittin Böcek ile birlikte hareket ettik. Kendisiyle yaşadığım en ufak bir problem yok. Ancak benden istediği bir görev vardı. Merkez sağ, Anavatanlı, MHP’li, Saadet Partili, BBP’li eş ve dostlarımızın Muhittin Bey'le birlikte hareket etmesini kanalize etmemi istemişti. Yanımızda bulunan arkadaşlarımıza ilgisizliği bizi şüpheye düşürdü. Biz de izlemeye başladık. Her şeyi göğüsleyebilirim, ekonomiyi tartışabilirim, hukuku tartışabilirim, siyasetin her tarafını tartışabiliriz ama milliyetçi bir insan olarak asla ve asla ülkemin geleceğini baltalayan bir konunun içerisinde yer almam."



NE OLDUYSA SON BİR AY İÇERİSİNDE

Bekir Servet Ünal, kendisinin de Kürt kökenli çok arkadaşı olduğunu belirterek, Muhittin Böcek ile yaptığı bütün görüşmelerde Böcek'in kendisine HDP ile işbirliği yapmadığını söylediğini vurguladı. Ünal, "Böcek, benimle yapılan tüm görüşme ve tüm konularda HDP işbirliğinden asla bahsetmemişti. Hesaplarımızda HDP oyu yoktu. Ancak ne olduysa son bir ay içerisinde HDP ile olan görüşmeleri bizi çok ciddi rahatsız etti. Bunları arkadaşlarla oturduk, konuştuk, değerlendirdik. Biz de artık bir yol ayrımına gelmemiz gerektiğini düşündük" diye konuştu.



KEPEZ'DE YÜZDE 13 HDP OYU VAR

Diğer yandan İYİ Parti'den Kepez Belediye Başkan aday adayı olan eski MHP'li Kepez Belediye Başkanı Mehmet Atay da önemli açıklamalarda bulundu. Aday adaylığı öncesinde Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek ile yaptığı bir telefon görüşmesini anlatan Atay, Kepez’de ittifak yapılmasına gerek olmadığını dile getirdiğini söyledi. Böcek’in kendisine Kepez’in CHP ile alınacağını söylediğini vurgulayan Atay, şöyle konuştu: “Ben ısrarla Kepez’in seçmen yapısının CHP’ye uygun olmadığını, yüzde 23 oyla yüzde 51’i bulamayacaklarını anlatmaya çalıştım. O zaman bana ilginç bir açıklamada bulundu. Yüzde 13 HDP’nin oyu var. Yüzde 13 de İYİ Parti’nin oyu var. ‘Yüzde 13 HDP ile yüzde 13 İYİ Parti’yi yüzde 23 CHP’yi nasıl bir araya getiriyorsunuz’ dedim. 'Başka yolu yok biz yüzde 36 ile başlıyoruz' dedi."



'O KULVARLARDA YÜRÜMEM MÜMKÜN DEĞİL'

Atay, "Büyükşehir adayı Böcek’in 'HDP’nin Kepez’deki yüzde 13 oyu ile CHP’nin yüzde 23 oyunu toplayıp yüzde 36 ile yola çıkıyoruz' dediğini kulaklarım duydu. İftira değildir, geldiği zaman yüzüne de söylerim. Oradaki işbirliği devam ettiği için, geçmişte Kepez’de Belediye Başkanlığı yapan, Milliyetçi Hareket Partisi’nde siyaset geçmişi olan birisi olarak asla o kulvarlarda yürümem mümkün değildir" diye konuştu.