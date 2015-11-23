Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

HDP ’ille de suikast’ diyor

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş’ın aracına yönelik bir suikast girişimi olduğunu iddia etti ve Diyarbakır Valisinin açıklamalarına güvenmediklerini söyledi

HDP ’ille de suikast’ diyor

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş’ın aracına yönelik bir suikast girişimi olduğunu iddia etti ve Diyarbakır Valisinin açıklamalarına güvenmediklerini söyledi

23 Kasım 2015 Pazartesi 18:33
HDP ’ille de suikast’ diyor
banner404
HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yüksekdağ, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın makam aracına silahlı saldırı yapıldığını iddia ederek, “Türkiye’deki barış mücadelesinin bir savunucusu olarak gerilim ve şiddet siyasetinin saldırılarına hedef oluyoruz. Bu saldırıların son örneği de dün Diyarbakır’da Sayın Selahattin Demirtaş’a yönelik gerçekleştirildi. Açık bir suikast olarak yaşanmış bir saldırıydı. Dün gerçekleştirilen saldırı, açık bir suikast olarak yaşanmış bir saldırıdır. Çok şükür ki Selahattin Demirtaş’ı vuran, amacına ulaşan bir saldırı olarak sonuçlanmadı” ifadelerini kullandı.
Konu hakkında genel bir bilgi veren Yüksekdağ, “Dün akşam saatlerinde Demirtaş, ailesinin evine ziyaret gerçekleştirdikten sonra kendi evine doğru giderken gerçekleştirildiğini düşündüğümüz bir saldırı bu, aracı hareket halindeyken gerçekleştirildi. Demirtaş’ın oturduğu bölüm de, kafa hizasına denk gelecek şekilde bir kurşun izi tespit edilmiş koruma polisleri, koruma görevlileri tarafından. Araç durduktan sonra görevlilerin tespit ettiği bir kurşun izi. Sert bir cisim tarafından oluşacak bir iz değil. Aracın zırhlı olması, bir ölüm olayının yaşanmasını engellemiş, 9 milimetrelik bir zırhlı cam da 2 milimetrelik bir oyuk oluşmuş” diye konuştu.

“DİYARBAKIR VALİSİNİN YAPTIĞI AÇIKLAMAYA GÜVENMİYORUZ”
Yapılan incelemelerden sağlıklı bir açıklama ve sonuç elde edilmediğini kaydeden Yüksekdağ, “Diyarbakır Valiliği konunun üzerini örtme telaşıyla bu izin bir kurşun izi olmadığını açıkladı. Bizler bu vakanın kriminal bir vaka olmadığını düşünüyoruz. Bu siyasi vakadır. Bizler Diyarbakır valisinin yaptığı açıklamaya güvenmiyoruz” şeklinde konuştu.
Demirtaş’ın araçta yalnız olduğunu ifade eden Yüksekdağ, alternatif bir kriminal inceleme yapacaklarını belirterek, Selahattin Demirtaş’ın aracının emniyetten çıktıktan sonra bir laboratuvarda inceleneceğini söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 24.11.2015 00:39
Anahtar Kelimeler:
HDP ’ille De Suikast’ DiyorFigen YüksekdağHdp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim