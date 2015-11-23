HDP ’ille de suikast’ diyor

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yüksekdağ, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın makam aracına silahlı saldırı yapıldığını iddia ederek, “Türkiye’deki barış mücadelesinin bir savunucusu olarak gerilim ve şiddet siyasetinin saldırılarına hedef oluyoruz. Bu saldırıların son örneği de dün Diyarbakır’da Sayın Selahattin Demirtaş’a yönelik gerçekleştirildi. Açık bir suikast olarak yaşanmış bir saldırıydı. Dün gerçekleştirilen saldırı, açık bir suikast olarak yaşanmış bir saldırıdır. Çok şükür ki Selahattin Demirtaş’ı vuran, amacına ulaşan bir saldırı olarak sonuçlanmadı” ifadelerini kullandı.

Konu hakkında genel bir bilgi veren Yüksekdağ, “Dün akşam saatlerinde Demirtaş, ailesinin evine ziyaret gerçekleştirdikten sonra kendi evine doğru giderken gerçekleştirildiğini düşündüğümüz bir saldırı bu, aracı hareket halindeyken gerçekleştirildi. Demirtaş’ın oturduğu bölüm de, kafa hizasına denk gelecek şekilde bir kurşun izi tespit edilmiş koruma polisleri, koruma görevlileri tarafından. Araç durduktan sonra görevlilerin tespit ettiği bir kurşun izi. Sert bir cisim tarafından oluşacak bir iz değil. Aracın zırhlı olması, bir ölüm olayının yaşanmasını engellemiş, 9 milimetrelik bir zırhlı cam da 2 milimetrelik bir oyuk oluşmuş” diye konuştu.



“DİYARBAKIR VALİSİNİN YAPTIĞI AÇIKLAMAYA GÜVENMİYORUZ”

Yapılan incelemelerden sağlıklı bir açıklama ve sonuç elde edilmediğini kaydeden Yüksekdağ, “Diyarbakır Valiliği konunun üzerini örtme telaşıyla bu izin bir kurşun izi olmadığını açıkladı. Bizler bu vakanın kriminal bir vaka olmadığını düşünüyoruz. Bu siyasi vakadır. Bizler Diyarbakır valisinin yaptığı açıklamaya güvenmiyoruz” şeklinde konuştu.

Demirtaş’ın araçta yalnız olduğunu ifade eden Yüksekdağ, alternatif bir kriminal inceleme yapacaklarını belirterek, Selahattin Demirtaş’ın aracının emniyetten çıktıktan sonra bir laboratuvarda inceleneceğini söyledi.





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