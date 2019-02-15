HDP'den Soylu'ya: Kukla

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun "Kukla" başlığıyla yaptığı açıklama şöyle:

İçişleri Bakanı sıfatıyla sabahtan akşama provokasyon peşinde koşan, her türlü hukuksuz ve usulsüz organize ve karanlık işin yapımcısı ve sürdürücüsü olan Süleyman Soylu’ya diyeceğimiz şudur: Seçilmişlerimiz, milletvekilliğini senin ya da senin gibilerin icazetiyle veya lütfetmesiyle kazanmadı. Halkın onlarca yıldır sürdürdüğü demokrasi, barış, özgürlük ve adalet mücadelesindeki kararlı duruşla, halkın oylarıyla kazandılar. Karanlık ve hukuk dışı işlerin yürütücüsü olan bir kişinin bizim vekillerimizi kabul etmesi bizi sevindirmez, tam tersine yaralar ve onurumuzu zedeler. Halkın ana sütü kadar helal olan oylarla kazanılan vekillikler, Anayasa ve yasaların verdiği haklar çerçevesinde ve halkın mücadelesinin yarattığı meşruiyet zemininde sürdürülecektir. Hukuk tanımaz bir kişinin İçişleri Bakanı sıfatıyla, seçim döneminde elindeki kurumsal ve gayri nizami herkesi ve bütün araçları kullanarak partimize ve vekillerimize saldırması, evrensel demokratik hukuk ilkeleri, insan hak ve özgürlükleri açısından asla kabul edilemez bir durumdur. Tarih bu kişiyi, onu destekleyen ve tetikçilik yapmasına ses çıkarmayanları olduğu gibi bu kişiyi kukla gibi kullananları da asla affetmeyecektir.