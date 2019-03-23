HDP, CHP ve İYİ Parti'yi destekleyecek mi? Demirtaş son noktayı koydu

EDİRNE Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partinin tabanına 'oy kullanma' çağrısında bulundu. Demirtaş, CHP ve İYİ Parti ile ittifak yapılmadığını vurgulayarak "Sizi tarihin çöp sepetine göndermek için batıda CHP ve İYİ Parti'ye rağmen onların adaylarını destekleyeceğiz." dedi. Yeni Yaşam gazetesine konuşan Demirtaş, 31 Mart yerel seçimi hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"GÖNÜLDEN OY VERMELERİNİ BEKLEMİYORUZ"

"Bütün halkımıza, tabanımıza çağrım ve varsa azıcık hatırım, ricam şudur ki, gerekirse bağrınıza taş basın, ama mutlaka sandığa gidip 'Faşizme hayır' anlamına gelecek oyunuzu kullanın. Seçim sonuçları, demokrasi ve barışın gelişmesine fırsat sunabilir. Oyunuz bu nedenle çok kıymetlidir. Seçimi boykot etmeyi asla düşünmeyin. Biz partililerimizden, aday çıkarmadığımız yerlerde CHP veya İYİ Parti'ye severek veya gönülden oy vermelerini beklemiyoruz. Bu gerçekçi de değildir. Ama bazen bir tek oy, birçok mesaj içerir. İşte sizin oyunuz 'çok mesajlı bir güce' sahip, stratejik bir oydur."

"OY KULLANIN" ÇAĞRISI

"31 Mart Pazar günü, oyunuz seçim sandığının yanında sizleri bekliyor olacak. Oyunuzu orada bırakmayın, heba olmasın. Sandığa mutlaka gidin ve o değerli oyunuzu kullanın. Sonrası, doğru bir politik mücadele ile birlikte, demokratik zaferi kesinlikle getirecektir. Dışarıda olsaydım kararsız seçmenimizi ikna etmekte elbette daha fazla fırsatımız olurdu. Ama buradan, kısıtlı imkanlarla da olsa elimden geleni yapmaya çalışıyorum."