HDP 8 ilde adaylarını açıkladı: Gaziantep ve Adıyaman'da aday çıkarılmayacak

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, partisinin genel merkezinde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde gösterecekleri adayların bir kısmını açıkladı. Bingöl'de Hatice Kavran ve Milletvekili Hişyar Özsoy, Ağrı'da Abdurrahman Doğar ile Yeliz Karaaslan, Siirt'te Berivan Helen ve Işık Resul Kaçar eşbaşkan adayları olarak gösterildi. Konya'da Hangül Işık-Gıyasettin Almaz, Yalova'da Semra Gönenç-Yüksel Akın, Muğla'da Dilek Toplucalı-Mehmet Polat, Denizli'de Şerife Yıldırım-Musa Aydın ve Balıkesir'de İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu aday gösterildi. Oluç'un verdiği bilgiye göre eski HDP Milletvekili Celal Doğan'ın DSP'den aday olduğu Gaziantep'te HDP aday çıkarmayacak. Ayrıca Adıyaman'da da aday çıkarılmayacak.