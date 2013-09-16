‘Hayırlı olsun Hilmi Bey’

SON olarak, yapımı yarım kalan ve önümüzdeki günlerde yeniden ihaleye çıkması beklenen Oba’daki 300 yataklı Bölge Hastanesi konusunda polemik yaşayan AKP İlçe Başkanı Hüseyin Güney ile MHP İlçe Başkanı Cafer Uyar, ALTSO’nun yeni cenaze aracı hizmeti için düzenlenen törende bir araya geldi. Aralarında Konaklı Belediye Başkanı Abdullah Sönmez ve Kestel Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de bulunduğu MHP’lilerin yoğunlukta olduğu masaya giderek herkesi selamlayan AKP İlçe Başkanı Hüseyin Güney, MHP Başkan Yardımcısı Hilmi Er’i tebrik etti. Bu sırada Güney’in Er’i tebrik ettiğini gören Uyar, “Hayırdır, ne için tebrik ediyorsunuz?” diye sorunca Güney, “Yeni dönemin banko belediye meclis üyesiymiş, o yüzden” yanıtını verdi. Güney’in bu sözlerine Hilmi Er gülerek karşılık verirken, İlçe Başkanı Uyar, “Daha adayımız bile belli değilken böyle iddialarla üyelerimizin kafasını karıştırmak doğru olmaz” dedi.

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