‘Haydarpaşa ve Sirkeci eşe dosta peşkeş çekildi’

ALPER KUTAY

İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, İstanbul’da yapılan tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garı ihalesinin yöntemini eleştirdi. Apaydın, “Tarihi garlarımızın depo alanlarının kullanıma açılması adına yalandan bir ihale gerçekleştirildi. Yalandan ihale diyoruz, çünkü bu işin adrese teslim bir ihale olduğu en baştan belliydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu ihaleye girmek istediğinde önce ‘sen girme’ dediler, ardından ihaleyi kamuoyunda tanınan bir başkasının adresine teslim ettiler. Bir şahıs düşünün. İki yıl önce 3 bin TL maaşla çalıştığı Büyükşehir Belediyesi'nin karşısında ihaleye giriyor” dedi.

‘BU ŞAHSA KİM HESAP SORACAK?’

Apaydın, şöyle devam etti: “Sade bir vatandaş ya da sade bir şirket kuruluş süreci olsa tabi ki girsin. Ama bu şahıs 15 bin TL sermaye ile kurduğu şirketin ana sermayesini ihale gününe yakın bir zamanda milyon liraya çıkarıyor. Kimse de karşısına geçip ‘sen bu milyonları nereden buldun?’ diye sormuyor. Kendisi ayrıca Ak Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yıllık 17 milyon TL belediyeden yardım alan bir vakfın da yöneticisi. O vakıf tabi ki Malazgirt Savaşı'ndan bile daha çok ok atılan Okçuluk Vakfı. Hakkaniyetten uzak, tamamen eş dost kayırmaya yönelik bu işler artık alenen ortada. Sermaye parasını oluşturan milyon lirayı ‘nereden buldun?’ diye kimseler soramıyor. Ama biz sorarız!

‘HER ŞEY HARAM BU İHALE HELAL Mİ?’

Dinen yetkin bir rol üstlenip ona haram buna haram demeyi biliyorsunuz da hak etmeyene, yandaşınızın yeğenine, evladına, akrabasına, selam verdiğine, göz kırptığına, bulduğunuz, ayarladığınız, kazandırdığınız paralar haram değil mi? Bu halka ne zaman hesap vereceksiniz? Burun büyüklüğünüz, yüksekten bakmalarınız sadece halkınıza ama ne demişler, mağrurlanma padişahım, senden büyük Allah var. Dünya Karun'a kalmadı, sana mı olacak yar! Elbet bir çıkış yolu, elbet bir kurtuluş yolu var. Yolumuz İyilik yolu, yolumuz aydınlık bir Türkiye yolu. Gelin gereksiz ampulleri söndürelim. Haksızlıkları, yandaşçılığı, kini, nefreti, krizi bitirelim. Gelin İyi Parti'ye. Türkiye'nin İyileşmesi için sizlere ihtiyacı var.”