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Haydar hocanın zirve keyfi 1-0 

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) şampiyonluk mücadelesi veren Manavgat Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Sarayönü Belediyespor'u 1-0 yendi. Alanyalı Teknik Direktör Ali Haydar Durusoy, maçın ardından büyük sevinç yaşadı

POLİTİKA 14.10.2019, 19:18
Haydar hocanın zirve keyfi 1-0 
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MANAVGAT Atatürk Stadı'nda oynanan maçın başlama düdüğüyle oyun kontrolünü eline alan Manavgat Belediyespor, Engin Ege'nin 17. dakikada köşe vuruşundan attığı kafa golüyle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte kontrollü oyun sergileyen Manavgat Belediyespor, maçı 1-0'lık skorla kazanarak 7. Grup'ta liderlik koltuğuna oturdu. Müsabakayı çok sayıda Manavgat Belediyesporlu taraftarla takip eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sezon sonunda kupayı kaldıran taraf olacaklarını ifade etti. Başkan Şükrü Sözen, "Takımımızın gösterdiği mücadelenin bizi sezon sonunda hak ettiğimiz noktaya taşıyacağına inancım tam. Futbolcularımıza, Teknik Direktör Ali Haydar Durusoy'a ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi. Manavgat Belediyespor 20 Ekim Pazar günü saat 15.00'de Denizli takımı olan Çal Belediyespor ile karşılaşacak.

#Bölgesel Amatör Ligi #Manavgat Belediyespor
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