Harekatla ilgili paylaşımları nedeniyle CHP'li vekile soruşturma!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili paylaşımlarından dolayı resen soruşturma başlattı.
POLİTİKA 14.10.2019, 15:29
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" demişti. Tanrıkulu'nun bu sözleri üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımlardan dolayı soruşturma başlattı.
BARIŞ PINARI'NDA 'KÜRTLERE KARŞI BİR SAVAŞ' DEDİ
Türkiye'nin Suriye'nin doğusuna başlattığı harekatı savaş olarak nitelendiren Tanrıkulu için savcılık harekete geçti. "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" diyen CHP'li vekile soruşturma açıldı.
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