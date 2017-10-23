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Hangi ünlü gazeteci Meral Akşener'in basın danışmanı oldu?

Meral Akşener yeni partisinin kuruluşunu Çarşamba günü Ankara’da düzenlenecek toplantıda açıklamaya hazırlanıyor. Akşener’in Basın Danışmanlığı görevine ise sürpriz bir isim getirildi

Hangi ünlü gazeteci Meral Akşener'in basın danışmanı oldu?

Meral Akşener yeni partisinin kuruluşunu Çarşamba günü Ankara’da düzenlenecek toplantıda açıklamaya hazırlanıyor. Akşener’in Basın Danışmanlığı görevine ise sürpriz bir isim getirildi

23 Ekim 2017 Pazartesi 14:21
Hangi ünlü gazeteci Meral Akşener'in basın danışmanı oldu?
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REFERANDUM öncesi, “Hayır” dediği için Bengütürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınan Murat İde, Meral Akşener’in Basın Danışmanı oldu. Murat İde halen Yeniçağ Gazetesi’nde köşe yazıyor.
Murat İde Kimdir?
1969 yılında Malatya’da doğdu.
Astsubay bir baba ile öğretmen bir annenin ilk çocuğu.
İlk ve orta öğretimini Ayancık, Malatya ve İzmir’de tamamladı.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV Bölümü mezunu.
Gazeteciliğe 1989 yılında Günaydın Gazetesi’nde muhabir olarak başladı.
Hürriyet Gazetesi, atv/A TAKIMI Programı, Show Tv ve Star Tv’de Muhabirlik yaptı.
Ardından sırasıyla;
TGRT’de Haber Koordinatörü, Atv-Haber Müdürü, Atv-Ankara Temsilcisi, Sky-Türk Ankara Temsilcisi, HABERTÜRK Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı, Kanal 1 Genel Yayın Yönetmeni, art/Avrasya Tv Haber Koordinatörü ve Bengü Türk TV Genel Yayın Yönetmeni görevlerini yürüttü.
Takvim, Tercüman ve Ortadoğu Gazete’lerinde köşe yazarlığı yaptı.
Yedi yıl TERS AÇI ve MEDYA AÇILIMI adlı programları yaptı..
Halen YENİÇAĞ Gazetesi’nde ‘Ters Açı’ adıyla köşe yazıyor..
“Şeriatın Kestiği Yürek” adlı bir kitabı olan Murat İDE’nin, Zeynep adında bir kızı var.

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