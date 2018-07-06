‘Halkın istemediği kişi aday olamaz’

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yerel seçimleri için "Belediyeciliğin adını ‘Gönül Belediyeciliği’ seferberliği olarak koyuyorum" dedi. Önümüzdeki ay Büyük Kongre’yi yapacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimize mesajımızı orada vereceğiz. 24 Haziran'ı doğru analiz edemezsek, gereğini yapamazsak, geçmişimizle çelişmiş oluruz. Millete yanlış yapan kimsenin Ak Parti'de yeri olamaz. Ak Parti kazanınca Afrika'dan Balkanlara eller semaya kalkıyor, sevinç gözyaşları yanaklardan süzülüyor” dedi.

‘BİZİ YÜKSELTEN TEVAZUMUZDUR’

Kendisine gelen raporlara bakınca bazı çok önemli eleştiriler olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatandaş özellikle tevazu arıyor. ‘Benim dükkanıma gelip bir çay içmedikten sonra ben belediye başkanını ne yapayım’ diyor. Seçimden seçime mi başkan veya milletvekilleri bana uğrayacak’ diyor. Değerli arkadaşlar. Bizi yükselten tevazu olmuştur. Biz tevazuyu kaybettiysek, puanlarda açık ve net kaybımız olmuştur. En güçlü olduğumuz yerlerde eğer bir ciddi bir puan kaybettiysek bunu kendi nefsimize soracağız” diye konuştu.

‘GÖNÜLLERE GİRMEK ÖNEMLİDİR’

Yanlışın nerede olduğunu sorgulayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çok iyi hizmetler yapmış olabiliriz. Hizmetler gerektir ama bu yeterli değildir. Önemli olan gönüllere girmektir. Gönüllere girersek başarırız. Gönüllere girmiyorsak, vatandaşa tepeden gurur abidesi olarak bakıyorsak, kusura bakmayın bu millet şamar oğlanı değil. Bir oy verir, iki oy verir, sonra kenara koyar. Zaten demokrasinin güzelliği de budur. Bu erken bir mesaj olmuştur. 24 Haziran'ın fotoğrafını çok iyi çekmemiz lazım. İnşallah Mart 2019 yerel seçimlerinde de gerekse aday tespitlerimizde ahlaki kimliğine bakıp adaylarımızı buna göre seçmemiz lazım” dedi.

‘YEREL SEÇİMLER MART 2019’DA’

Çok yoğun bir maratonun başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yerel seçimlerin startını vereceğiz. Bunu yaparken kaşına gözüne değil iş bitirme potansiyeline ve halkla uyumuna bakarak adım atacağız. Yerel yönetim genel seçimlere benzemez. Yerel yönetimlerden 2019'da çok daha başarılı çıkalım. Teşkilatımın buna hazır olduğuna inanıyorum. 2019 Mart'ına kadar belediyeciliğin adını 'Gönül Belediyeciliği Seferberliği' olarak koyuyorum. İl başkanları da buna dikkat edecek. ‘Ben iktidarın il başkanıyım’ demeyeceğiz. Milletin efendisi değil hizmetkârı olacağız. İktidarımızı ancak bu şekilde ancak güçlendirebiliriz. Yönettiği şehrin halkıyla uyum sağlayamayan belediye başkanı bir eliyle yapıp diğer eliyle yıkandır.

‘VASAT KALAN BAŞKANLAR VAR’

Millet bunca yıldır bizi kara kaşımız kara gözümüz için değil, hizmet için seçmiştir. Ama kerameti kendinde sanan varsa hem şahsı hem de parti için çok büyük yanılgı içerisindedir. Biz milletimizle varız. Halkın desteği yanımızda olduğu sürece güçlüyüz. 16 Nisan Halkoylaması’nın ardından genel başkanlık görevini devralınca belediyelerde yeniden yapılandırmaların ilk adımını atmıştık. Başarılarıyla bizi gururlandıran başkanlar var. Bunun yanında vasat kalan başkanlar da var. Mevcutları koruyacağız. Bugüne kadar istediğimiz neticeyi alamadığımız nice belediyeyi de Ak Parti saflarına katmalıyız. Bu konuda kararlı olmalıyız. Yapabilir miyiz? Ben yapacağımıza inanıyorum.” Dedi.

‘BAKANLAR PARTİLİ OLMAYACAK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin Bakanlar Kurulu’na ilişkin de şu ipuçlarını paylaştı: "Ak Partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturacağız. Onların başında da Ak Parti Genel Başkanı olacak. Kimse kalkıp da ‘kadrolaşma yaptınız’ diyemeyecek. Bakan olaylara bakarken daha objektif bakma imkanı yakalayacak. Burada aranan ehliyet ve liyakat olacak. Bunları öne çıkaracak şekilde yeni bir döneme girmiş olacağız."

