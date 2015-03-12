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12 Mart Günlük Burç Yorumu

"Halkımızın emrindeyim"

AKP’li Hüsnü Akçalıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında bugün Alanya Sanayi Sitesi’ndeydi

"Halkımızın emrindeyim"

AKP’li Hüsnü Akçalıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında bugün Alanya Sanayi Sitesi’ndeydi

12 Mart 2015 Perşembe 10:39
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ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Hüsnü Akçalıoğlu, önceki gün Ankara’ya giderek AKP Genel Merkezi’nde yapılan mülakata katılmıştı. Aralarında kendisi dahil 8 Alanyalı aday adayının bulunduğu 116 ismin katıldığı mülakatın ardından soluğu yeniden Alanya’da alan Akçalıoğlu, seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Genelde semt pazarları ve esnaf ile halkın yoğun olduğu bölgelere giderek aday olması, 14 kişilik Antalya listesine girmesi ve 7 Haziran’da seçilmesi halinde yapacağı projeleri gerek broşürle gerekse sözlü olarak birebir anlatan Hüsnü Akçalıoğlu, bugün de Alanya Sanayi Sitesi’ne tek kişilik çıkarma yaptı. Akçalıoğlu, “Alanya Sanayi Sitesi’ndeki esnaf arkadaşlarımızı ziyaret ettim, ileriye dönük plan ve projelerimi paylaştım. Tüm esnaf arkadaşlarıma bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.
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Son Güncelleme: 11.03.2015 14:44
Anahtar Kelimeler:
Hüsnü AkçalıoğluSeçim çalışmalarıAKP Antalya Milletvekili AdayıAlanya Sanayi Sitesi
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