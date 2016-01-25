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"Halk nezdinde lanetli bir parti"

A Haber'de yayınlanan Arka Plan programına konuk olan AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, CHP'yi ağır bir dille eleştirdi. CHP'nin siyasi bir parti olarak varlığını ispatlayamadığını belirten Tayyar, "CHP bagajı dolu, kirli ve kanlı siyaset geleneğinden gelen bir partidir" diye konuştu

"Halk nezdinde lanetli bir parti"

A Haber'de yayınlanan Arka Plan programına konuk olan AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, CHP'yi ağır bir dille eleştirdi. CHP'nin siyasi bir parti olarak varlığını ispatlayamadığını belirten Tayyar, "CHP bagajı dolu, kirli ve kanlı siyaset geleneğinden gelen bir partidir" diye konuştu

25 Ocak 2016 Pazartesi 19:41
"Halk nezdinde lanetli bir parti"
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CHP, bagajı dolu, kirli ve kanlı siyaset geleneğinden gelen ve bu anlayışın temsili olarak siyasette yer alan bir siyasi parti. Kendi bagajını boşaltmadan, kendine yeni bir yol belirlemeden, kadrolarını revize etmeden bu yeni Türkiye'de hayat şansı bulması çok kolay değil. CHP denince akla faili meçhul cinayetler geliyor, katliamlar geliyor, krizler geliyor, yüksek enflasyon geliyor. O nedenle de halk 1950'den bu yana 66 yıldır CHP'yi tek başına iktidara getirmedi. Halk nezdinde CHP lanetli bir siyasi partidir. Bu laneti üzerinden atamadı. Bu şekliyle toplumun aklına ve vicdanına yerleşemedikten sonra sandıktan çıkması asla mümkün değil. CHP'nin siyasi bir parti olarak yola devam etmesi zor. 66 yıl bunu bize zaten test etti. Bundan sonra yollarına nasıl devam eder kendi kararları ama bana kalsa CHP'yi kapatsalar sadece Atatürk'ü sevenler derneği olarak bir vakfa dönüştürseler zannediyorum ki hem kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk'e sevgi ve muhabbetin artmasına katkı sağlarlar hem de ülkeye fayda sağlarlar diye düşünüyorum.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:55
Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluCHPAkpŞamil Tayyar
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