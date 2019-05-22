'Halk nerede denize girecek?'

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı sonrası İlçe Başkanı Coşkun Karadağ bir basın açıklaması yaptı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutladıklarını belirten Karadağ, emeği geçen isimlere teşekkür etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Alanya’da yaptığı çalışmaları değerlendiren Karadağ, “Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar arasında Mahmutlar, Konaklı ve Oba’da sinekle mücadele ediliyor. Sinek istilası başarılı bir şekilde halledildi. Ayrıca zabıta birimleri Alanya’da Atatürk Bulvarı, Ahmet Tokuş Bulvarı ve 25 Metrelik Yol üzerinde denetim yapıyor. Seçim çalışmalarımızda dediğimiz gibi, kimlikli, kişilikli ve kurallı bir kent için çalışıyoruz. Bu çalışmaları Alanya Belediyesi ile uyumlu bir şekilde sürdürüyoruz. Birlikte bu işleri başardık, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

‘AVSALLAR’A HALK PLAJI AÇACAĞIZ’

Alanya’nın batısındaki Avsallar Mahallesi halkının yıllardır büyük bir sorunu olan halk plajı konusunda açıklamalarda bulunan Karadağ, “Alanya’da yazın gelmesiyle birlikte turizm sektörü iyi veya kötü hareketlenmeye başladı. Tabi turizm sezonu deyince sadece oteller ve yabancı misafirlerden ziyade yerli halkımıza da hizmet vermek durumundayız. Sahillerimizin temizlik ve hazırlıkları hızlı bir şekilde yapılıyor ancak geçen hafta arkadaşlarımızla Avsallar’a gitmiştik ve büyük bir sorunla karşılaştık. Avsallar halkının denize girmek için bir halk plajının olmadığını gördük. Yaptığımız çalışmalarda sahilin tamamen özel sektör ve turizmciler tarafından işgal edildiğini belirledik. Bunun için hangi çalışmalar yapılacaksa yapacağız, geniş bir dosya ile bu konuyu vatandaşla paylaşacağız. Halkımızın deniz, kum ve güneşten yaralanmasını sağlayacağız” diye konuştu.

‘23 HAZİRAN’DA İSTANBUL’DA OLACAĞIZ’

CHP’nin 25 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceği Danışma Kurulu Toplantısı hakkında bilgi veren Karadağ, “Partimizin tüzüğü ve yönetmelikleri gereği bir danışma kurulu toplantısı yapacağız. 25 Mayıs’ta ALTSO’da saat 14.00’de başlayacak olan Danışma Kurulu’na bugüne kadar CHP’de görev yapmış olan milletvekillerimiz ve ilçe başkanlarımız çağrıldı ve tüm üyelerimiz SMS vasıtasıyla davet edildi” dedi. 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri hakkında açıklamalarda bulunan Karadağ, “İstanbul seçimleri için Alanya’dan birçok arkadaşımız giderek orada görev yapmak ve sürece dâhil olmak istiyor. Aynı zamanda 31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra Alanya’ya gelmiş olan ancak orada oy kullanacak olan vatandaşlarımızın İstanbul’a ulaşımı konusunda yardımcı oluyoruz. Otobüs kaldırıp onların oy kullanmasını sağlayacağız, hatta Alanya’ya geri gelmelerine yardımcı olacağız” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2019, 22:11