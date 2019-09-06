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Halef selef istişare yaptı

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen’in istifasının ardından Ak Parti Genel Merkezi’nce göreve atanan Cemal Yeniacun, ilk toplantısını dün akşam gerçekleştird

POLİTİKA 06.09.2019, 17:06 06.09.2019, 17:18
Halef selef istişare yaptı
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Alper Kutay

GEÇTİĞİMİZ günlerde Ankara’ya giden ve mülakatın ardından göreve başlayan Yeniacun, Alanya’ya gelir gelmez göreve başladı. Cemal Yeniacun önderliğinde ilk yönetim kurulu toplantısına katılan gençler toplantıya büyük bir katılım sağladı. Yeniacun, “Göreve başladıktan sonra ilk yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Hayırlara vesile olsun” dedi. Kendisinden önceki başkan Yılmaz İçmen’i ofisinde ziyaret edip durum değerlendirmesi yapan Yeniacun ayrıca siyasette aktif olarak görev almak isteyenlerle buluşacaklarını belirterek, gençlere çağrıda bulundu. 4 Eylül’de göreve geldiğini belirten Cemal Yeniacun, birçok gencin partide aktif olarak görev almak için kendisine istekte bulunduğunu dile getirdi. Yeniacun, “Ak Parti Gençlik Kolları’nda aktif olarak görev almak, siyaset yapmak isteyen genç kardeşlerimizden birçok mesajlar aldık. Bizimle birlikte siyaset yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa 9 Eylül Pazartesi günü Ak Parti İlçe Teşkilatı binamızda buluşalım” dedi.

#ADALET ve Kalkınma Partisi #Halef
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