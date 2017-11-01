Hakkı Kurt Bakü'de Erdoğan ile buluştu

Haber: Alper KUTAY

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın açılış törenine katılmak ve resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere önceki gün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti. Erdoğan'ı Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan'ı karşılayanlar arasında, Alanya'da inşaat faaliyetleri yürüten Kurt Safir İnşaat'ın ortaklarından Hakkı Kurt da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi aslen Rizeli olan ve yakın çevresinde fanatik bir Erdoğan hayranı olarak tanınan Kurt, Erdoğan'la ayaküstü sohbet edip Alanya'daki gündemi aktardı.