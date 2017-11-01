Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
113024
ALTIN
156.530
DOLAR
3.8151
STERLİN
5.0594
EURO
4.4356
2 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
2 Kasım 2017 Antalya -...
Facebook'tan Türk kadınlara büyük destek!
Facebook'tan Türk kadınlara büyük destek!
Akıllı telefonlar bir fabrikayı daha kapattırdı
Akıllı telefonlar bir fabrikayı daha...
Flaş Haber
Alanya'da 'Bylock' operasyonu
Kapat
banner468

Hakkı Kurt Bakü'de Erdoğan ile buluştu

Alanya'da inşaat faaliyetleri yürüten işadamı Hakkı Kurt, Cumhurbaşkanı ile birlikte Bakü programına katıldı

Hakkı Kurt Bakü'de Erdoğan ile buluştu

Alanya'da inşaat faaliyetleri yürüten işadamı Hakkı Kurt, Cumhurbaşkanı ile birlikte Bakü programına katıldı

01 Kasım 2017 Çarşamba 22:08
Hakkı Kurt Bakü'de Erdoğan ile buluştu
banner404

Haber: Alper KUTAY

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın açılış törenine katılmak ve resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere önceki gün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti. Erdoğan'ı Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan'ı karşılayanlar arasında, Alanya'da inşaat faaliyetleri yürüten Kurt Safir İnşaat'ın ortaklarından Hakkı Kurt da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi aslen Rizeli olan ve yakın çevresinde fanatik bir Erdoğan hayranı olarak tanınan Kurt, Erdoğan'la ayaküstü sohbet edip Alanya'daki gündemi aktardı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyaKurtHakkı KurtCumhurbaşkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karagöz ziyaretlere hız verdi
Karagöz ziyaretlere hız verdi
AKP Antalya'da nöbet değişimi
AKP Antalya'da nöbet değişimi
Çavuşoğlu: Golf popüler olacak
Çavuşoğlu: Golf popüler olacak

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim