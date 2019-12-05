Hacı Mevlüt Zavlak Politika Kulisi'nde

DİM TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın hazırlayıp sunduğu programda, Alanya siyasetinin son durumu, geçtiğimiz Salı günü Alanya Belediye Meclisi’nde yaşanan gelişmeler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in geride kalan 8 ayda sergilediği performans, CHP ile İyi Parti arasında kurulan Millet İttifakı’nın yanı sıra Ak Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı’nın Alanya’ya yansımaları, turizm ve ticari hayatta yaşanan son gelişmeler programda masaya yatırılacak. İzleyicilerin de sorularıyla katkı sunacağı Politika Kulisi, bu akşam saat 20.00’de başlayacak.