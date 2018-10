'GZP için umudumuz Çavuşoğlu'

Yasin ARAZ

TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Direkt Turizm Hamlesi' konulu işbirliği imza törenine Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve diğer ilgililer katıldı. İşbirliği kapsamında THY 2019 yılı planlaması çerçevesinde Antalya Havalimanı'ndan 13 destinasyona 50, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan 4 destinasyona 5, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan 5 destinasyona 9, Dalaman Havalimanı'ndan 2 destinasyona 3 frekans olmak üzere toplam 34 noktaya 67 frekans tarifeli yurt dışı seferi icra etmeyi planlıyor. Bu ülkeler ve sefer sayıları ise İngiltere (8), Almanya (14), Rusya (14), Azerbaycan (7), Suudi Arabistan (3), Kuveyt (4), Ürdün (4), Ukrayna (1), Cezayir (3), İsrail (5), Lübnan (4) olarak açıklandı.

'SAYIYI ARTTIRMAK İSTİYORUZ'

Törende bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Turizm açısından bizde en önemli konu nitelikli turist. 2019 Nisan ayı itibariyle 13 hatta 67 frekansta Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir havalimanlarına önümüzdeki sezondan itibaren THY business uçuşları başlıyor. 5 yıl içinde 67 olan frekans sayımız 143'e çıkacak. Bu sayıyı arttırarak devam edeceğiz. Biz de bu noktada THY'nin uçtuğu frekanslarda ciddi tanıtım desteği vereceğiz. Çünkü önemli olan bu hatları açmak değil, bu hatlarda dolu ve karlı bir şekilde uçulmasını sağlamak. O yüzden biz de bakanlığımız olarak bu seferlere ciddi tanıtım desteği vereceğiz. İhtiyatlı olarak belirlediğimiz 143 frekans sayısını biz misli ile arttırmak istiyoruz" dedi.

'ÇAVUŞOĞLU MÜDAHALESİ ŞART'

Toplantıdan çıkan kararları değerlendiren Alanyalı turizmciler, açıklanan planda Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın (GZP) olmamasına tepki gösterdi. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu "Biz ALTAV ve Alanya Belediyesi olarak Alanyalı Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun gayret ve destekleriyle Alanya'ya nasıl daha fazla turist çekeriz, GZP'ye nasıl daha fazla uçak indiririz, bunlarla uğraşıyoruz. Ancak Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'un hazırladığı planlama içerisinde GZP'nin yer almaması son derece üzücü. Bakanımız daha önce Alanya'ya geldi, buradaki potansiyeli gördü. GZP'yi hem tanıtım, hem de güçlendirme yönünden etkileyecek böylesine bir projede yer vermemesine son derece üzüldük. Bu noktada Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu, bu kapsama Alanya GZP'nin de alınmaı için adım atacaktır" dedi.

‘NEDEN GZP PLANLAMADA YOK?’

Ayrıca bakanımızın yapmış olduğu açıklama biz turizmciler için oldukça sevindirici bir haber niteliğindedir. THY ile yurtdışından business yolcu getirmek ülke ekonomisine katkı sağlayacağı gibi sahil kesimlerine artık sadece ekonomik değil, zengin turistlerin de gelebileceği anlamına geliyor. Bu vesile ile bu bölgelerimizin adları yine İspanya veya Yunanistan ile geçmeye başlayacak olup, oralarla kıyaslanacaktır. Sadece burada üzüldüğümüz nokta şudur ki, tatilciliğin başladığı bölge olarak, Avrupa ve Rusya’da herkes tarafından bilinen Alanya neden böyle bir listeye dahil edilmemiş ve direkt sefer konulmamıştır.

Bodrum ve Dalaman’ın yanı sıra 2019 yılı için Alanya’ya da bir tarifeli sefer konması hem biz turizmcileri hem de bölgemize gelmek isteyen turistleri daha çok memnun edecektir.

Açılması için başta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere, bugüne kadar binlerce insan bir araya gelip büyük emekler, çabalar vermiş ve daha geçenlerde 1 milyonuncu yolcusuna ‘Hoş geldin’ diyen Alanya-Gazipaşa Havalimanımız ve halkımızın bunu hak ettiğini düşünüyorum.

THY ile aynı statüde Star Alliance üyesi olan Scandinavian (SAS) Havayolları geçen yıl Alanya uçuşlarına başlamış, 2019 Ocak-Şubat ve Mart kış aylarında 74 sefer planlayıp, yazın uçuş sayısını ve ağını çoğaltıyor iken THY’nin direkt uçmaması ve hala planlamaması bizleri gerçekten çok üzmüştür. Kamuoyu yaratıp, sayın Turizm bakanımıza sesimizi duyurunca 2019 planlamasında Alanya-Gazipaşa Havalimanı'nın hala bir şansının olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

'ART NİYET ARANIR'

Eylül ayı sonu itibariyle kendi rekorunu kırarak 1 milyon barajını aşan ve gelecek yıl için 1.5 milyon yolcu hedefini koyan GZP'nin listede yer almamasının büyük bir haksızlık olduğunu ifade eden Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu ise, "Biz bu programda GZP'nin olmasını çok isterdik. Alanya turizmini kurtarmak için bu programda Alanya'nın kesinlikle yer alması gerekiyor. Antalya, sadece Antalya merkezden ibaret değil. Eğer ki Antalya Havalimanı'na inen turistin 3'te 1'i Alanya'ya geliyorsa, tatil için Alanya'yı seçiyorsa, bu programa Alanya'nın hemen 40 kilometre ötesindeki, yarım saat mesafedeki havalimanını da bu programa dahil etmen gerekiyor. Aksi takdirde bunda art niyet aranır. Böyle bir durumda insanlar ayrımcılık yapıldığını düşünür. Bu noktada en kilit isim Alanya'nın ve Alanyalı'nın her zaman imdadına yetişen Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu. Bu konuya el atmasını kendisinden rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GZP'DE VIP VE CIP HİZMETLERİ YOK

THY ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı, business uçuşları içeren 'Direkt Turizm Hamlesi'nde Alanya GZP'nin yer almayışının nedeninin, yıllardır büyütülmesi beklenen yetersiz GZP'de VIP ve CIP salonlarının bulunmayışı olduğu gündeme geldi. Bu durumu sorduğumuz Şakiroğlu "Alanya’ya haksızlık yapıldı. Geçtiğimiz günlerde 1 milyonuncu yolcusunu ağırlayan GZP’nin büyütülmesi TAV’ın gündeminde, gelecek talep doğrultusunda havalimanına VIP ve CIP salonları da eklenebilir. Antalya’nın turizm gelirinin 3’de biri Alanya’dan. Ancak teşvik ve yatırımların en iyisi Antalya’ya veriliyor. Bu Alanya’ya yapılan bir haksızlık. Bu yanlışın bir an önce giderilmesi gerekiyor. Siyasilerin, sayın bakanımızın Alanya’ya yapılan bu haksızlığa bir son vermesini temenni ediyorum” dedi.

VIP VE CIP NEDİR?

VIP (Very Important Person) Türkçe'ye 'Çok Önemli Kişiler' veya 'Çok Ünlü Kişiler' olarak çevriliyor. CIP (Commercial Important Person) ise 'Ticari Önemi Olan Kişiler'dir. CIP salonundan işadamları, devlet sanatçıları, sanatçılar, tur operatörlerinin yolcuları, havayolu şirketi tarafından CIP olarak onaylanan yolcular yararlanabilirler. Çoğunlukla VIP'te siyasetçi ve bürokratlar, CIP'te ise çoğunlukla işadamları bulunmaktadır. VIP, bir yolcuyu makamı ve görevi nedeniyle ağırlarken, CIP ise ödediği fazla para karşılığında ağırlamaktadır.