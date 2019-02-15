Güzelbağ'a Sönmez çıkarması

CHP-İYİ Parti ittifakının Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Güzelbağ'a Sönmez çıkarması
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ÇALIŞMALAR kapsamında mahalle mahalle, sokak sokak ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya gelen ve sorunları dinleyen Sönmez, dün de Güzelbağ'a çıkarma yaptı. Sönmez'e İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın, CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı ve her iki partinin yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Cuma namazının ardından Güzelbağlı vatandaşlarla buluşan Sönmez, halkın sorunlarını bildiklerini ve hepsine çözüm olacaklarını dile getirdi. Mahallelinin günlük ihtiyaçlarını karşılamada sıkıntı yaşamaları üzerinde duran Sönmez, altyapıdan, gençlerin istihdamına kadar yapacakları çalışmalardan bahsetti. Sönmez, konuşmasının ardından halktan gelen soruları cevapladı.

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