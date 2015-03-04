Güney’den Konaklı çıkarması

04 Mart 2015 Çarşamba 14:25
-Alper KUTAY
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Konaklı Mahallesi’nde çarşı esnafını ziyaret edip Konaklı Toptancı Hali’ne geçti. Güney’e program sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Konaklı Temsilcisi Adil Kaplan ve Alanya Belediye Meclis Üyesi Yusuf Hastürk de eşlik etti. Hal esnafının sıkıntılarını dinleyen Güney, istek ve talepler konusunda bilgi aldı. Halin temizliği, anons sistemi ve aydınlatma konusundaki eksikliklerin giderilmesi yönündeki istekleri ilgili birimlere ileten Güney, sorunların hemen çözülmesi talimatını verdi.
‘SEZONA HAZIRLANIYORUZ’
Güney, Konaklı Toptancı Hali’nden sonra, Büyükşehir Yasası kapsamında tasarrufu Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne geçen eski Payallar Belediyesi Hizmet Binası yanında faaliyete giren itfaiye istasyonunu ziyaret etti. İtfaiye Müdürü Mehmet Oral, yapılan çalışmalar konusunda Güney’e bilgi verdi. Alanya’yı sezona en iyi şekilde hazırlamak ve vatandaşın beklediği hizmeti en kısa sürede yerine getirmek amacında olduklarını belirten Güney, “Tüm ekiplerimiz Alanya’nın farklı yerlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sorunların çözümünde hızlı şekilde çalışacağız” dedi.
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Son Güncelleme: 04.03.2015 13:29