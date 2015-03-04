Güney’den Konaklı çıkarması

-Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Konaklı Mahallesi’nde çarşı esnafını ziyaret edip Konaklı Toptancı Hali’ne geçti. Güney’e program sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Konaklı Temsilcisi Adil Kaplan ve Alanya Belediye Meclis Üyesi Yusuf Hastürk de eşlik etti. Hal esnafının sıkıntılarını dinleyen Güney, istek ve talepler konusunda bilgi aldı. Halin temizliği, anons sistemi ve aydınlatma konusundaki eksikliklerin giderilmesi yönündeki istekleri ilgili birimlere ileten Güney, sorunların hemen çözülmesi talimatını verdi.

‘SEZONA HAZIRLANIYORUZ’