Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Güney’den Konaklı çıkarması

Büyükşehir Koordinatörü Güney, Konaklı Mahallesi’nde hem esnaf ziyareti yapıp sorun dinledi, hem de birimleri denetleyip bilgi aldı

Güney’den Konaklı çıkarması

Büyükşehir Koordinatörü Güney, Konaklı Mahallesi’nde hem esnaf ziyareti yapıp sorun dinledi, hem de birimleri denetleyip bilgi aldı

04 Mart 2015 Çarşamba 14:25
Güney’den Konaklı çıkarması
banner404
-Alper KUTAY
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Konaklı Mahallesi’nde çarşı esnafını ziyaret edip Konaklı Toptancı Hali’ne geçti. Güney’e program sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Konaklı Temsilcisi Adil Kaplan ve Alanya Belediye Meclis Üyesi Yusuf Hastürk de eşlik etti. Hal esnafının sıkıntılarını dinleyen Güney, istek ve talepler konusunda bilgi aldı. Halin temizliği, anons sistemi ve aydınlatma konusundaki eksikliklerin  giderilmesi yönündeki istekleri ilgili birimlere ileten Güney, sorunların hemen çözülmesi talimatını verdi.
‘SEZONA HAZIRLANIYORUZ’
Güney, Konaklı Toptancı Hali’nden sonra, Büyükşehir Yasası kapsamında tasarrufu Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne geçen eski Payallar Belediyesi Hizmet Binası yanında faaliyete giren itfaiye istasyonunu ziyaret etti. İtfaiye Müdürü Mehmet Oral, yapılan çalışmalar konusunda Güney’e bilgi verdi. Alanya’yı sezona en iyi şekilde hazırlamak ve vatandaşın beklediği hizmeti en kısa sürede yerine getirmek amacında olduklarını belirten Güney, “Tüm ekiplerimiz Alanya’nın farklı yerlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sorunların çözümünde hızlı şekilde çalışacağız” dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 04.03.2015 13:29
Anahtar Kelimeler:
Alanya Koordinatörü Hüseyin GüneyAlanya BelediyesiKonaklıGüney
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim