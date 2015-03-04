"Güney’den çok şey öğrendim"

- Alper KUTAY

SAMİMİ bir ortamda geçen ziyarette konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili Aday Adayı Harita Mühendisi Mustafa Başak, “Sayın Güney ile aynı mahallede büyüdük. Siyasette ondan çok şey öğrendim. Birçok konuda kendisini örnek aldım” dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ise yaptığı değerlendirmede, “Aday adayları çok iyi çalışıyorlar, sürekli halkın içindeler. Mustafa Başak da projelerle ortaya çıkan değerli bir isim. Çalışmalarını yakından takip ediyorum. Önemli projeler ortaya koyuyor. Alanya’ya vizyon projeler kazandırmamız gerekiyor. Sayın Başak’ın ortaya koyduğu projelerin uygulanması konusunda çalışmalar yapılmalı. Kendisine ve diğer aday adaylarına başarılar diliyorum” diye konuştu.