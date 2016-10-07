Güney sorun dinledi

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, İtfaiye Müdürü Mehmet Oral ile birlikte Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu. Yaklaşık 40 yıldır ailesiyle birlikte Sanayi'de yedek parça dükkanı işleten ve bölgenin yanı sıra esnafın sorunlarına da hakim olan Güney, Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş'ı da ziyaret etti. Sanayi Sitesi'nin eksiklerini not alan ve özellikle geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda yaşanan işyeri yangınının benzerlerinin yaşanmaması için alınması gereken tedbirleri masaya yatıran Güney, Sanayi Sitesi'nin sorunlarını kış sezonunda çözeceklerini kaydetti. Göreve geldikleri 2,5 yıldır özellikle altyapı konusunda yaşanan sıkıntıları minimuma indirdiklerini kaydeden Güney, "Bizi ağırlayıp üyelerinin sorunlarını ileten Başkan Taş'a teşekkür ederim" dedi. AKP İlçe Başkanı olduğu dönemde yedek parça dükkanı işleten Güney, Büyükşehir Koordinatörü olup yoğun bir mesaiye başlayınca dükkanı bir başka işletmeciye devretmişti.

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