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Güney neden aday adayı olduğunu anlatacak

24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri öncesi Ak Parti'den Antalya milletvekili aday adayı olan Hüseyin Güney, Ak Parti İlçe Teşkilatı yönetimi ve partililerle 3 Mayıs Perşembe günü saat 09.00'da Alanya Öğretmenevi'nde kahvaltıda buluşacak

Güney neden aday adayı olduğunu anlatacak

24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri öncesi Ak Parti'den Antalya milletvekili aday adayı olan Hüseyin Güney, Ak Parti İlçe Teşkilatı yönetimi ve partililerle 3 Mayıs Perşembe günü saat 09.00'da Alanya Öğretmenevi'nde kahvaltıda buluşacak

01 Mayıs 2018 Salı 15:28
Güney neden aday adayı olduğunu anlatacak
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Haber: Alper KUTAY

GÜNEY, neden aday adayı olduğunu bir de partililere açıklayacak. Ak Parti'de uzun yıllar ilçe başkanlığı yaptıktan sonra 2014 yerel seçimleri sürecinde görevinden istifa edip Alanya Belediye Başkan Aday Adayı olan, aday gösterilmeyince bu kez Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in isteğiyle Alanya Koordinatörü olarak mesaiye başlayan Güney, İçişleri Bakanlığı kararıyla bu görevine 9 Mart tarihi itibariyle veda etmişti.

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Alanya ÖğretmeneviAK PartiAntalyaHüseyin GüneyAK Parti İlçe Teşkilatı
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