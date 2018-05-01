Güney neden aday adayı olduğunu anlatacak

Haber: Alper KUTAY
GÜNEY, neden aday adayı olduğunu bir de partililere açıklayacak. Ak Parti'de uzun yıllar ilçe başkanlığı yaptıktan sonra 2014 yerel seçimleri sürecinde görevinden istifa edip Alanya Belediye Başkan Aday Adayı olan, aday gösterilmeyince bu kez Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in isteğiyle Alanya Koordinatörü olarak mesaiye başlayan Güney, İçişleri Bakanlığı kararıyla bu görevine 9 Mart tarihi itibariyle veda etmişti.
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