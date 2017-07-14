Güney'den Mahmutseydi çıkarması

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'YA 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaz aylarında yerleşik halkın yanı sıra turistlerin de yoğun olarak kullandığı Gedevet Yaylası yolu sıcak asfaltla kaplanıyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında Mahmutseydi, Türktaş, Dere ve Gedevet Yaylası’na ulaşımı sağlayan 14 kilometrelik grup yolu sıcak asfaltla kaplanıyor. Ramazan Ayı içinde devam eden çalışmalar sonucu yolun 12 kilometresinde çalışmalar tamamlanırken, kalan 2 kilometrelik bölümün de dün itibariyle bitirildiği açıklandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Büyükşehir İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir'le birlikte Gedevet'te sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Mahmutseydi Mahallesi sakinlerini de ziyaret eden Güney, "Bölge halkı, sıcak asfalttan duydukları memnuniyeti dile getirdiler" dedi. Öte yandan, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin de Alanya'ya gelerek, Atatürk ve Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde uygulanacak projenin detaylarını Güney ve ekibiyle görüştü.