Güney'den aday adaylığı açıklaması

KAHVALTI'YA Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İle Başkanı Mustafa Toklu ve çok sayıda davetli katıldı. Büyükşehir yasasının ardından Alanya'da birçok hizmetin hayata geçirildiğini belirten Güney, "Bu hizmetlerin bize ulaşmasında her zaman destek olan Alanyalı Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ederim" dedi. Güney konuşmasının devamında şu konulara değindi:

'ALANYA'YA BİRÇOK HİZMET GETİRDİK'

Koordinatörlük görevim boyunca ailem bana çok destek oldu. Onlara sabır ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte de desteklerini bekliyorum. Ayrıca Ak Parti teşkilatları çok iyi çalışıyor. Benim üye sayımızın çok yükseklere çıkacağına güvenim tam. Alanya'ya yaptığımız yatırımları da kısaca sıralamak gerekirse, devlet kurumlarının sadece illerde olan müdürlükleri Alanya'ya açıldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi kuruldu. Turizm, tarım ve ticaret alanında önemli destek ve teşvikler verildi. Birçok hizmet Alanya'ya Ak Parti kazandırdı.

'ALANYA'NIN SESİ OLDUK'

Geçtiğimiz 4 yıl içerisinde büyükşehir birimlerini kurarak Alanya'nın sesi olduk. Sorunları tespit ettik ve çözüm önerilerini sunduk. Yıllardır Alanya için kangren haline gelen problemleri çözdük. Alanya trafiğini rahtlattık. Büyükşehir sayesinde kırsal mahalleler sıcak asfaltla tanıştı. Her şey Alanya için dedik ve gece gündüz durmadan çalıştık. Bu süreçte de ne istersek imkan veren, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve ekibine teşekkür ediyorum.

'ELİMİ TAŞIN ALTINA KOYMAK İSTEDİM'

Ülkemizin hızla hedeflerine doğru yürüdüğü bu yolda bizim de elimizi taşın altına koymamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple 24 Haziran seçimlerinde Ak Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurumu yaptım. Bana bu görev verilirse Alanya ve ülkemiz için çok daha iyi hizmetlere adım atacağız."