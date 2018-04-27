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Güney de resmen aday adayı

24 Haziran'da yapılacak erken genel seçimler öncesi aday adaylığı başvuruları tüm hızıyla sürüyor

Güney de resmen aday adayı

24 Haziran'da yapılacak erken genel seçimler öncesi aday adaylığı başvuruları tüm hızıyla sürüyor

27 Nisan 2018 Cuma 15:10
Güney de resmen aday adayı
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AK Parti'de Nurettin Uludağ, Abdullah Öztürk, Ömer Kocaman ve Hüsnü Akçalıoğlu'ndan sonra Alanya eski İlçe Başkanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya eski Koordinatörü Hüseyin Güney de bugün Antalya'ya giderek İl Teşkilatı'na dilekçe verdi. 2014'te önce Alanya Belediye Başkan Aday Adayı, 2015'te ise Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Güney'in şansının bu kez yüksek olduğu konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nurettin UludağAbdullah ÖztürkÖmer KocamanHüsnü Akçalıoğlu
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