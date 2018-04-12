Güney 'Danışman' olarak geri dönüyor

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörlüğü görevine İçişleri Bakanlığı kararıyla 2 Mart'ta son verilen Hüseyin Güney'in, "Başkan Danışmanı" unvanıyla görevine geri döneceği iddia edildi. 30 Büyükşehir'deki tüm koordinatörlerin görevine 2 Mart'ta son verilmiş, Güney ve Antalya'nın diğer ilçelerindeki koordinatörlere tebligat 9 Mart'ta yapılmıştı. Güney'in görevinin sonra ermesinin ardından Büyükşehir Alanya Hizmet Birimi ile vatandaşlar ve muhtarlar arasında iletişim kopukluğu yaşanması ise 2019 Yerel Seçimleri sürecinde Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in elini zayıflatan en önemli unsurlardan biri olmuştu. Türel'in, bazı iç ve dış engelleme girişimlerine rağmen Güney'i "danışman" olarak görevlendirdiği, resmi yazının da önümüzdeki hafta Güney'e iletilerek görevine bu kez "Danışman" unvanıyla dönmesinin isteneceği gelen haberler arasında.