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Güney bu akşam Dim Tv Ana Haber'e konuk

24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri öncesi Ak Parti'den Antalya milletvekili aday adayı olan Hüseyin Güney, Ak Parti İlçe Teşkilatı yönetimi ve partililerle bu sabah saat 09.30'da Alanya Öğretmenevi'nde kahvaltıda buluştu. Güney, neden aday adayı olduğunu bir de partililere açıkladı

Güney bu akşam Dim Tv Ana Haber'e konuk

24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri öncesi Ak Parti'den Antalya milletvekili aday adayı olan Hüseyin Güney, Ak Parti İlçe Teşkilatı yönetimi ve partililerle bu sabah saat 09.30'da Alanya Öğretmenevi'nde kahvaltıda buluştu. Güney, neden aday adayı olduğunu bir de partililere açıkladı

03 Mayıs 2018 Perşembe 14:08
Güney bu akşam Dim Tv Ana Haber'e konuk
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Haber: Alper KUTAY

AK Parti'de uzun yıllar ilçe başkanlığı yaptıktan sonra 2014 yerel seçimleri sürecinde görevinden istifa edip Alanya Belediye Başkan Aday Adayı olan, aday gösterilmeyince bu kez Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in isteğiyle Alanya Koordinatörü olarak mesaiye başlayan Güney, İçişleri Bakanlığı kararıyla bu görevine 9 Mart tarihi itibariyle veda etmişti. Güney bu akşam saat 18.00'de Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'nin ana haberine konuk olacak ve aday adaylığına giden süreci canlı yayında anlatacak.

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Anahtar Kelimeler:
Dim TvAna HaberHüseyin GüneyAK Parti
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