Güney bu akşam Dim Tv Ana Haber'e konuk

Haber: Alper KUTAY

AK Parti'de uzun yıllar ilçe başkanlığı yaptıktan sonra 2014 yerel seçimleri sürecinde görevinden istifa edip Alanya Belediye Başkan Aday Adayı olan, aday gösterilmeyince bu kez Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in isteğiyle Alanya Koordinatörü olarak mesaiye başlayan Güney, İçişleri Bakanlığı kararıyla bu görevine 9 Mart tarihi itibariyle veda etmişti. Güney bu akşam saat 18.00'de Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'nin ana haberine konuk olacak ve aday adaylığına giden süreci canlı yayında anlatacak.