Güney Alper Kutay'ın sorularını yanıtladı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'ya kazandırdığı en önemli projelerden biri olan Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin temeli, geçtiğimiz 21 Ekim'de Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Türkler Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Tesisin Alanya’nın kanayan yarası olan çöp sorununu kökten çözeceğini söyleyen Büyükşehir Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Yeni Alanya Politika Editörü ve Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay'ın sorularını yanıtladı. Güney, şunları söyledi: “Çöp sorunu şu an Alanya’nın en önemli konusu. Bildiğiniz gibi Alanya, çöpünü yıllardır Yumru Tepesi'ne taşıyor. Büyükşehir olarak biz çöpü yukarı taşıyoruz ve çöp suyunu iki büyük tankerle aşağı indiriyoruz.

Yazınki yayla trafiğiyle birlikte bu büyük bir trafik sorunu yaratıyor. Çevre kirliliği had safhaya ulaştı. Önceki başkanımız Hasan Sipahioğlu döneminde burayla ilgili bir ihale gerçekleşmişti ve biz o ihaleyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel’le oturup toplantı yaptığımızda o ihalenin ve o ihaleyi alan firmanın, gerçekten bu konuda çok uzman olduğu kararına vardık ve bu ihalenin devam etmesini istedik. Çevresi ve yeriyle ilgili bazı yükümlülükler vardı, onların takibi gerekiyordu. Büyükşehir Belediyesi yaklaşık iki yıldır onları takip ediyor ve şu anda hiçbir sorunu yok. ÇED raporları, her şeyi alınmış vaziyette. Geçtiğimiz günlerde temelini attık. Sadece Alanya’nın değil, Gazipaşa-Gündoğmuş, o bölgenin tüm çöplerini toparlayıp enerji üretebilecek bir şekilde, çok modern, teknik, belki de Avrupa’daki en önemli tesislerden birisi olacak.

Biz de bu tesisle birlikte, Alanya’nın turizm altyapısıyla ilgili birçok sorunu çözdüğümüz gibi bu sorunu da çözmüş olacağız. Vatandaş çöpünü konteynıra atarken şu an zaten bir ayrıştırma yapıyor. Bu aşama, Alanya Belediyesi’nin görev alanında kalan bir bölüm. Biz atık tesisinin yapılması, işletilmesi ve çok iyi bir şekilde enerji üretilmesine bakıyoruz. Bunun ayrıştırması tabii ki evde başlayacak. Daha sonraki süreçte, en son atık tesisinde, enerji üretilebilecek veya başka türlü yararlanılabilecek tüm atıklar değerlendirilecek.”