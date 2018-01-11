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Güney: Alanya'daki sorunları kökten çözeceğiz

Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, 2018 yatırım planlamasını tamamladıklarını belirterek, “Alt ve üst yapıdaki önemli sorunları kökten çözeceğiz" dedi

Güney: Alanya'daki sorunları kökten çözeceğiz

Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, 2018 yatırım planlamasını tamamladıklarını belirterek, “Alt ve üst yapıdaki önemli sorunları kökten çözeceğiz" dedi

11 Ocak 2018 Perşembe 17:20
Güney: Alanya'daki sorunları kökten çözeceğiz
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, ekibiyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e sunum yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen sunuma Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Alanya Şube Müdürü İlyas Şirin, ASAT Alanya Şube Müdürü Fatih Uysal, Kırsal Alan Sorumlusu Arif Yeni ve Büyükşehir Belediyesi'nin yöneticileri katıldı. Yaklaşık bir saat süren sunumda, bugüne dek Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya merkez ve kırsalına yaptığı yatırım ve hizmetler anlatıldı, ardından 2018 yılı yatırımına alınması talep edilen çalışmalar hakkında Başkan Türel’e detaylı bilgiler verildi. Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney, görüşme sonrası yaptığı değerlendirmede, “Sayın Türel'e Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun da katılımı ile hem Büyükşehir hem de ASAT birimlerimizin 2018 yılı içinde yapmayı planladıkları alt ve üst yapı hizmetleri konusunda ayrıntılı bir sunum yaptık" dedi.
'2018 YİNE HİZMET YILI OLACAK'
Başkan Türel'in yapılan sunumu beğendiğini ve bu yıl içinde hem kırsal alanda hem de merkezde, özellikle altyapı konusunda sorunlu bir yer kalmaması talimatını verdiğini söyleyen Güney, "Taleplerin bir çoğuna olumlu bakan Sayın Türel, plana alınması ve yapılması gereken çalışmalar konusunda ilgili birimlere gerekli talimatları verdi. Oldukça verimli bir toplantı oldu. Asfalt, su ve kanalizasyon konusunda bu yıl içerisinde birçok çalışma yapılacak ve Alanya’ya önemli yatırımlar gelmeye devam edecek. Kırsal mahallerle ilgili tespit ettiğimiz ve muhtarlarımızın da talep ettiği birçok sorunu çözüyoruz. Bu yıl içinde çözmeye devam edeceğiz. Amacımız altyapı konusunda sorunsuz bir Alanya oluşturmak" diye konuştu.

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